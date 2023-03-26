Возвращение героя знаменитой Grand Theft Auto: Vice City стало "возможным" благодаря игровому движку Unreal Engine 5

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Видеоблогер TeaserPlay, поймавший "птицу ностальгии" за её павлиний хвост, продолжает радовать свежим игровым контентом, созданным на основе актуального игрового движка Unreal Engine 5.

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Под "скальпель" мастера попала нестареющая рокстаровская нетлёнка Grand Theft Auto: Vice City, точнее её главный протагонист - Томми Версетти, который значительно постаревшим вернулся в современный Вайс-Сити.





Источник видео: стоп-кадр с ютьюб-канала TeaserPlay





Главный герой легендарной Grand Theft Auto невобразимо изменился: ещё бы, ведь с момента игрового действа прошло долгих 37 лет. Поэтому в кадре перед нами седой, со значительными дефектами кожи лица, пожилой персонаж.









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TeaserPlay решил не изменять сюжету удачно завирусившегося ролика про такого же постаревшего Си Джея. Поэтому перед нами всё тот же формат сцен: на видео старина (во всех смыслах) Томми садится в свой спорткар и во время движения постоянно уходит в воспоминания игрового сюжета своей безвозвратно прошедшей молодости, на мгновения возвращаясь "в нашу реальность", чтобы показать как изменился его город. В финале ролика герой приезжает в особняк и усаживается в кресло.