Видеоблогер TeaserPlay, поймавший "птицу ностальгии" за её павлиний хвост, продолжает радовать свежим игровым контентом, созданным на основе актуального игрового движка Unreal Engine 5.
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Под "скальпель" мастера попала нестареющая рокстаровская нетлёнка Grand Theft Auto: Vice City, точнее её главный протагонист - Томми Версетти, который значительно постаревшим вернулся в современный Вайс-Сити.
Источник видео: стоп-кадр с ютьюб-канала TeaserPlay
Главный герой легендарной Grand Theft Auto невобразимо изменился: ещё бы, ведь с момента игрового действа прошло долгих 37 лет. Поэтому в кадре перед нами седой, со значительными дефектами кожи лица, пожилой персонаж.
TeaserPlay решил не изменять сюжету удачно завирусившегося ролика про такого же постаревшего Си Джея. Поэтому перед нами всё тот же формат сцен: на видео старина (во всех смыслах) Томми садится в свой спорткар и во время движения постоянно уходит в воспоминания игрового сюжета своей безвозвратно прошедшей молодости, на мгновения возвращаясь "в нашу реальность", чтобы показать как изменился его город. В финале ролика герой приезжает в особняк и усаживается в кресло.