Поражение наземных целей произошло в Сумской области

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Благодаря особому оснащению, управляемые авиационные планирующие бомбы вызывают особое опасение и Воздушных сил ВСУ, в ходе своего брифинга сообщил полковник Юрий Игнат. Кроме того, благодаря способности планировать, носители таких бомб не попадают в зону поражения ПВО.

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Так 10 самолётов Су-35 ВСК РФ на Украине провели успешную атаку на военные цели на территории Сумской области в вечернее время суток 23 марта. Не менее 10-тью планирующими снарядами было осуществлено бомбометание по намеченным целям.

Как сообщил представитель ВС ВСУ, к настоящему моменту идёт подсчёт потерь в результате успешной атаки воздушных сил России.





Су-35. Источник фото:





И такой занимательный факт: данные удары не были озвучены на традиционной утренней сводке генерального штаба ВСУ, что косвенно может свидетельствовать об атаке по секретным зонам и базам военного назначения.

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Особо интенсивные удары ВКС РФ по объектам энергетической и военной инфраструктуры восточноевропейской республики начались после того, как в октябре 2022 года украинские спецслужбы провели целую серию диверсий на территории России. А самое первое массированное возмездие последовало после того, как неудачной диверсией украинские спецслужбы попытались подорвать Крымский мост.