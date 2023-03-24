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Макрон во время прямого эфира попытался "незаметно" снять часы стоимостью 80 тысяч евро
Но бдительные французские зрители всё-таки заметили "ловкость" рук лидера пятой республики
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   Во Франции не стихают массовые беспорядки, скорее наоборот: с каждым новым днём пожар народного гнева разгорается всё жарче и выше. Недовольные французы хлынули на улицу для выражения своего гнева на пенсионную реформу, подписанную в обход парламента.

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   Согласно официальным данным парижской мэрии, только накануне в столице протестовало 1 млн. демонстрантов. 

   Город с Эйфелевой башней опять "наполнился" горящими автомобилями, раскуроченными витринами и большими группами полиции "при всём параде", охаживающей свой народ дубинками, в ответ получающей "вечным орудием пролетариата" - камнями, а иногда - и коктейлями Молотова. Основная причина недовольства жителей Франции - поднятие пенсионного возраста с 62 до 64 лет.


"Ловкость рук" и никакого мошенничества. Источник фото: ntv.ru


   Тем временем Макрон захотел выступить на французском телевидении и снизить народный гнев, сделав пояснения по раздражающей граждан пенсионной реформе. Но во время акта "понимания своего народа" главой государства, президент не вовремя вспомнил про замелькавших на весь кадр ручных часах стоимостью за 80 тыс. евро.

   И пока французский президент рассказывал о своём нежелании проводить нелюбимые изменения насчёт пенсионного возраста, он вспомнил про свой браслет с часами, где незаметно под столом снял дорогие часы. Но того самого "незаметно" не вышло: безучастная камера зафиксировала неблагоприятный момент французского лидера. 

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   Хотел он того или нет, но теперь весь мир, в том числе и жители французской республики, обсуждают не пенсионную реформу и массовые беспорядки во Франции, а поступок президента. Теперь "благодарные" жители страны высокой моды и утонченной кухни распространяют соответствующий мем.

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#франция
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