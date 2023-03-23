Армейское командование USCENTCOM испытывает значительное недовольство по поводу усиливающегося российского давления в районе базы Аль-Танф. О своих опасениях телеканалу NBC News рассказал трёхзвёздный генерал Алексус Гринкевич ВВС США.
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Со слов высокопоставленного военного, российская авиация "в экспоненциальном порядке" увеличила свои вылеты-облёты в район объекта американцев. Причём самолёты ВКС РФ вооружены "по самое не балуй".
Так только за первую половину марта американские воздушные наблюдатели насчитали 25 таких вылетов, которые обозначили как крайне "опасные и провокационные". Помимо этого, согласно мнению военных США, такие полёты "не совместимы" с договорённостями от 2019 года, заключёнными между Вашингтоном и Москвой для предотвращения вероятных конфликтов между военными двух великих государств.
Американский генерал добавил, что в прошлом месяце (феврале), таких вылетов было ровно ноль. Со слов генерал-лейтенанта, Россия планомерно увеличивает воздушную активность, что случайно может увеличить шанс вооружённой эскалации между странами.
Су-34. Правда красавец? Источник фото: aviation21.ru
На уточняющий вопрос, были ли вооружены российские Су-34, командующий ВВС USCENTCOM заявил следующее: "российские самолёты были в боевом обвесе, состоящем из ракет "воздух-земля" и "воздух-воздух" ".
Американцы пытались "урезонить" русских, предприняв безуспешные попытки связаться, но на протест американских военных был получено российское "циничное игнорирование".
В свою очередь, воздушное командование ВС ВСК ответило, что полёты российских самолётов в окрестностях Ат-Танфа не прекратятся по причине того, что российские войска действуют в рамках закона по приглашению официальных властей Сирии, а вот нахождение ВС США в Сирии - не легетимно и противозаконно.