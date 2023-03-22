Ряд групп телеграм-каналов, курируемых военкорами, сообщают, что промышленная зона Бахмута практически освобождена от сил ВСУ.
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Военкоры ранее сообщали, что яростные боестолкновения в так называемой промышленной зоне Бахмута начались 15 марта. Через неделю, а именно к утру 22 марта, группа украинских войск была вытеснена на запасные позиции. Теперь украинские формирования находятся в зоне элеватора и складских помещений ж/д станции "Бахмут Второй", другая часть ВСУ оттеснена в район старой больницы.
Украинская ТрО. Источник фото: google.com
По некоторым сведениям, военнослужащие 207-го и 243-го батальонов сил ТрО оказались зажаты на территории фабрики "ПромМаш".
Штурм позиций ВСУ значительно осложняется разветвлённой сетью подземных коммуникаций, построенных инженерными подразделениями ВСУ. Именно по таким ходам украинские бойцы могут перемещаться на значительные расстояния и появляться на поверхности в различных частях Бахмута (Артёмовска).
На текущий момент положение бахмутского гарнизона ВСУ остаётся критически тяжёлым, по причине контроля основных логистических маршрутов российскими войсками.