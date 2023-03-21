Пока все говорят о визите председателя КНР Си Цзиньпиня в столицу России, биткоин "тихой сапой" подорожал на 25% всего за неделю, а за текущие сутки прибавка составила 3%. Следом последовал рост и капитализации монеты, который составил 544 млрд. долларов.
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Биткоин растёт. Источник фото: 4pda.to
Не минула чаша повышения цены и Ethereum, торгующиеся в настоящий момент в пределах 1780 долларов. Такая цена - это максимальная высота, достигнутая "Эфиром" с 17 августа 2022 года. В некотором роде незначительно подорожали и другие криптовалюты, рост которых приближался к 3% (например Solana).
Источник фото:yandex.ru
И за это всем криптотрейдерам, майнерам и остальным сопричастным, нужно сказать большое спасибо банкам. Так благодаря банковской нестабильности в традиционном финансовом секторе, где обанкротился Silicon Valley Bank, занимавший почётное 16-е место и близок к банкротству швейцарский Credit Suisse, стала налаживаться "жизнь" у криптовалюты. Да и инфляция тоже поучаствовала в "разгоне" цены цифровых денег.
И всё это в совокупности и принесло "надежду и счастье" криптоигрокам, которые видят в цифровых активах своё спасение от всепожирающей инфляции и неустойчивости банковской системы.