Спасти ситуацию должны ФРС и федеральное правительство США, если конечно захотят

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Это будет удивительно, но совсем недавно американский Forbes внёс обанкротившийся SVB (Банк Кремниевой долины) в список самых лучших банков США. Правда эта неделя для разорившегося банка в частности и для американской банковской системы в общем, может стать сродни той, которую в недалёком прошлом назвали "чёрным понедельником" - днём крупнейшего однодневного биржевого краха в истории США.

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Благодаря чему простые люди (и не очень) побегут в банки снимать свои депозиты. Поэтому ФРС и иные организации заинтересованы в самом ближайшем времени создать "фонды страхования", дабы остудить панику на банковском рынке. Но, это было бы в "идеальном случае", а прямо сейчас регуляторы набрали воды в рот, ничего не комментируя, правда молчание может сохраниться только до окончания заседания ФРС.





Глава ФРС Джэром Пауэлл. Источник фото: inversia.ru





Так глава британского Министерства Финансов Джереми Хант подтвердил потенциально опасные последствия для технологической структуры Соединённого Королевства. И уже британские бизнесмены, не способные по понятным причинам востребовать свои "сгоревшие" депозиты у местной "дочки" SVB, обратились за содействием к британскому ведомству.

Справка: лопнувший Банк Кремниевой долины был "обителью денег" для многих американских стартапов и технологических компаний, но штука в том, что застраховать свои вклады и востребовать можно лишь на сумму, не превышающую 250 тыс. долларов, а практически все компании, державшие свои "сольдо" в Silicon Valley Bank, хранили там многие 10 млн. долларов, если не больше.





Вывеска Bank of America. Источник фото: quote.ru





И если крупнейшие банки США, такие как: Bank of America, Citibank и JPMorgan, не выкупят SVB до открытия понедельничных торгов, а федеральные власти не захотят заниматься страхованием депозитов, то последует лавинообразный процесс снятия всех наличествующих депозитов.

Банкротство и закрытие Банка Кремниевой долины уже отозвалось шоком в азиатских суверенных фондах и у азиатских же инвесторов, которые впопыхах "побежали" исследовать свои инвестиционные портфели на устойчивость к зарождающемуся финансовому кризису.





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Источники:

https://rusnext.ru/news/1678630335858481 https://www.forbes.ru/finansy/485926-versina-ajsberga-cetyre-krupnejsih-banka-ssa-poterali-52-mlrd-stoimosti-za-den https://dzen.ru/a/ZAzDhpDTsBHsgwVM https://rb.ru/news/krah-svb/