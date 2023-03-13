Это будет удивительно, но совсем недавно американский Forbes внёс обанкротившийся SVB (Банк Кремниевой долины) в список самых лучших банков США. Правда эта неделя для разорившегося банка в частности и для американской банковской системы в общем, может стать сродни той, которую в недалёком прошлом назвали "чёрным понедельником" - днём крупнейшего однодневного биржевого краха в истории США.
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Благодаря чему простые люди (и не очень) побегут в банки снимать свои депозиты. Поэтому ФРС и иные организации заинтересованы в самом ближайшем времени создать "фонды страхования", дабы остудить панику на банковском рынке. Но, это было бы в "идеальном случае", а прямо сейчас регуляторы набрали воды в рот, ничего не комментируя, правда молчание может сохраниться только до окончания заседания ФРС.
Глава ФРС Джэром Пауэлл. Источник фото: inversia.ru
Так глава британского Министерства Финансов Джереми Хант подтвердил потенциально опасные последствия для технологической структуры Соединённого Королевства. И уже британские бизнесмены, не способные по понятным причинам востребовать свои "сгоревшие" депозиты у местной "дочки" SVB, обратились за содействием к британскому ведомству.
Справка: лопнувший Банк Кремниевой долины был "обителью денег" для многих американских стартапов и технологических компаний, но штука в том, что застраховать свои вклады и востребовать можно лишь на сумму, не превышающую 250 тыс. долларов, а практически все компании, державшие свои "сольдо" в Silicon Valley Bank, хранили там многие 10 млн. долларов, если не больше.
Вывеска Bank of America. Источник фото: quote.ru
И если крупнейшие банки США, такие как: Bank of America, Citibank и JPMorgan, не выкупят SVB до открытия понедельничных торгов, а федеральные власти не захотят заниматься страхованием депозитов, то последует лавинообразный процесс снятия всех наличествующих депозитов.
Банкротство и закрытие Банка Кремниевой долины уже отозвалось шоком в азиатских суверенных фондах и у азиатских же инвесторов, которые впопыхах "побежали" исследовать свои инвестиционные портфели на устойчивость к зарождающемуся финансовому кризису.
Источники:
- https://rusnext.ru/news/1678630335858481
- https://www.forbes.ru/finansy/485926-versina-ajsberga-cetyre-krupnejsih-banka-ssa-poterali-52-mlrd-stoimosti-za-den
- https://dzen.ru/a/ZAzDhpDTsBHsgwVM
- https://rb.ru/news/krah-svb/