Как минимум, игра может появиться только в следующем году

Совсем недавно S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl пополнилась новым скандалом - вк сообщество "Вестник "Того Самого Сталкера" в результате некоторых действий разжилось различными игровыми файлами будущего "проекта тысячелетия" и путём шантажа разработчиков захотело добиться своих целей.

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Но руководство GSC Game World не поддалось на провокации, после чего в сети благодаря администраторам вышеназванной вк-группы появились сливы разнообразных игровых файлов Сталкера, таких как: кадры, схемы уровней, различные наработки по игре. Но гораздо более удивительное оказалось еще впереди.

Администратор сообщества Даниил Нексус рассказал, что Сердце Чернобыля не появится в этом году, и это было настолько хорошо известно главным разработчикам, что новость-разоблачение о неготовности сверхожидаемого игрового проекта в узком кругу GSC Game World была известна больше года назад.





Сталкер, которого мы заслужили. Источник фото: чатБот





Так что игра не выйдет 28 апреля, было понятно в игровой студии задолго до обещаний, потом дату релиза перенесли на декабрь, позже рассказали про 2023 год. Обманутые фанаты решили совершить предзаказ: ведь игра "практически сейчас" появится. А оказалось что игра на уровне готовности недоделанной альфы-версии.

По предположению Нексуса, игра может выйти не ранее 2024 тогда, точнее его второй половины, "крайний срок" релиза может сдвинуться, только вдумайтесь - до 2029 года, сообщает Даниил.

Так же со слов Нексуса, игру никто не взламывал и не крал данные с серверов компании, а все игровые файлы появились в результате передачи анонимных программистов самой GSC Game World.

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