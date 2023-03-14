Как писалось немногим ранее у нас, разработчики знаменитого долгостроя и по совместительству многожелаемого шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, попали в занимательную ситуацию-раскоряку: хакеры взяли да взломали учётку сотрудника GSC Game World, после чего слили к себе в хранилище 30 гигабайт игровых файлов, после чего сделали предложение студии, от которого, как гласит молва - "невозможно отказаться". Грубо говоря, последовал шантаж. Но оказывается, это только часть перманентных сложностей.
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Источник фото: ixbt.games
В довесок к "сливу", информатор Даниил Нексус раскрыл негативный факт: как игра, S.T.A.L.K.E.R. 2 готова лишь на четверть. Да-да, те самые 25%. Со слов того же инсайдера, бета-тесты трудятся непрестанно, порой значительно превышая свои "рабочие часы", а сам экранный экшен постоянно переделывается по непонятным причинам.
И да, тот самый тест проверка качества находится лишь на первом этапе из возможных трёх, а арт-тестировка так не закончена вообще. Как говорится, где финал разработок, а где Heart of Chornobyl. Сплошные слёзы. И я не преувеличиваю.
А ведь как прекрасно "пели соловьи": студия GSC Game World "обещала" выпустить S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl не позже чем в 2023 году. Но увы...