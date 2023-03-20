В частности, речь идёт о предполагаемом контрнаступлении ВСУ в 2023 году

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В беседе с польской газетой Rzeczpospolita президент Чехии Петр Павел заявил, что в текущем году Украина может предпринять только одну попытку пойти в контрнаступление, сообщил политик.

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Так бывший военный, а ныне глава чешского государства рассказал, что Украина может предпринять лишь одно контрнаступление, и если оно не удастся, то ей практически невозможно будет найти ресурсы для подготовки следующего.





Российский Т-90М "Прорыв" ведёт тренировочный огонь. Источник фото: aif.ru





Для планируемого контрнаступления политик отвёл ВСУ пару месяцев, далее это будет сделать "много сложней", после чего потенциальная помощь для Украины крайне снизится из-за "истощающей войны". В это понятие Петр Павел включил не только разрушение логистики и инфраструктуры с дефицитом ресурсов, но и нарастающая "усталость" западных стран, в беспрерывном режиме оказывающих разнообразную помощь Украине.

Дальше Павел рассказал, что США скорее всего потеряют заинтересованность к Украине уже в 2024 году, а за этим непременно последует и спад "интереса" европейских стран.

Немногим ранее американская газета New York Times, ссылаясь на свой источник в украинском правительстве, рассказала, что из-за серьёзных утрат руководству ВСУ приходится выбирать либо удерживать Бахмут, либо проводить полномасштабное контрнаступление.

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