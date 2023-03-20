Сделать это нужно до 1 апреля текущего года

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Государственные служащие администрации президента России должны избавиться от смартфонов фирмы из Купертино - то есть американской фирмы Apple, рассказал "Коммерсант".

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Такие рекомендации были разосланы сотрудникам администрации российского главы государства, на очереди - региональные государственные работники, которые тоже должны поторопиться с заменой американских телефонов на телефоны с иной операционной системой.

Во время мартовской встречи с чиновниками в Подмосковье, их уведомили, что к началу следующего весеннего месяца необходимо отказаться от использования IPhone.





Источник фото: google.com





Как сообщил источник, присутствовавший на заседании, у госслужащих означенных категорий есть два выбора: либо отнести iPhone на свалку, либо подарить детям. И это нужно сделать в течение оставшихся мартовских дней.

Другой собеседник издания рассказал, что некоторое время были дискуссии по поводу нужно или не нужно вводить запретительные меры, но последнее слово осталось за первым заместителем главы администрации Сергеем Кириенко, "порекомендовавшему" отказаться от использования американской техники (IPhone) к 1 апреля 2023 года.

Такие требования связаны с соображениями безопасности, так как изделия "яблочной фирмы" проще всего взломать или шпионить с помощью них целевым западным специалистам.

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