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В США попытаются поставить вопрос об ограничении деятельности ЧВК "Вагнер" в мире
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   В Конгрессе США к членам американского парламента обратились участники исследовательской службы по месту работы конгрессменов. А вопрос был нижеследующий: как ограничить деятельность "музыкантов" (ЧВК "Вагнер") на планете Земля. 

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   Исследовательская служба Конгресса считает, что Вагнеровцы - это силовой инструмент России, но неофициальный, тем не менее способный в кратчайшие сроки достичь геополитических задач в силовой манере. Следовательно? в оперативном порядке нужно найти "противоядие" к отряду в виде мер противодействия и ограничения влияния за пределами США.


Источник фото: Ozon.ru


   Правда при взгляде со стороны, очередные санкции и ограничения против организации Пригожина могут значительно ухудшить и без того натянутые взаимоотношения между США и Россией, затронув страны, использующие услуги вагнеровцев. 

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   К слову, навыками и умениями ЧВК "Вагнер" пользуется большой круг стран, в том числе и на африканском континенте, где по словам местных правителей, "музыканты" за три года своего участия сделали больше, чем подмандатные страны ООН за все тридцать. 

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#чвк &quot;вагнер&quot;
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