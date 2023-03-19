В Конгрессе США к членам американского парламента обратились участники исследовательской службы по месту работы конгрессменов. А вопрос был нижеследующий: как ограничить деятельность "музыкантов" (ЧВК "Вагнер") на планете Земля.
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Исследовательская служба Конгресса считает, что Вагнеровцы - это силовой инструмент России, но неофициальный, тем не менее способный в кратчайшие сроки достичь геополитических задач в силовой манере. Следовательно? в оперативном порядке нужно найти "противоядие" к отряду в виде мер противодействия и ограничения влияния за пределами США.
Источник фото: Ozon.ru
Правда при взгляде со стороны, очередные санкции и ограничения против организации Пригожина могут значительно ухудшить и без того натянутые взаимоотношения между США и Россией, затронув страны, использующие услуги вагнеровцев.
К слову, навыками и умениями ЧВК "Вагнер" пользуется большой круг стран, в том числе и на африканском континенте, где по словам местных правителей, "музыканты" за три года своего участия сделали больше, чем подмандатные страны ООН за все тридцать.