Поставки будут осуществляться в рамках блока НАТО

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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По итогам заседания на крупнейшей американской базе ВВС в Европе Рамштайн, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в скором времени восточноевропейская республика получит новые пакеты военной помощи по линии блока НАТО и партнеров организации. Соответствующее видеовыступление было опубликовано на официальном канале в телеграм.

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Отдельно украинский президент выделил помощь от таких стран как: Канада, ФРГ, Дания, Франция, Эстония.





FH77 BW L52 "Archer". Источник фото: war-book.ru





Не оставят без "своей помощи" Украину такие государства как Польша и Швеция. В предполагаемые поставки входят снаряды, снаряжение, амуниция, бронированная техника и артиллерия.

Отдельно в своем видеообращении Зеленский поставил акцент на передаче Украине от Швеции САУ FH77 BW L52 "Archer" 155-милиметрового калибра. В Словакии пообещали передать восточноевропейской республике МиГи.

Некоторые "акценты" встречи в ЕС: так по сообщению газеты Handelsblatt, Эстония "попросила" включить в декларацию саммита ЕС пункт-обязательство по передаче Украине не менее 1 000 000 снарядов до конца текущего года.

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