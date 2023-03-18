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Жители бывшего Днепропетровска отказались возвращать автоматы, полученные в начале СВО
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   Представитель чиновничества Днепровской областной военной администрации Сергей Лысак на своем канале в телеграм сообщил, что автоматы, розданные 24 февраля 2022 года в количестве 2000 штук, были получены обратно "в неполной мере". 

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   Так отказались сдавать автоматы Калашникова около 500 человек горожан Днепра.


Источник фото: pikabu.ru


   А единственной "стимулирующей акцией" местная власть выбрала условное запугивание "коллекционеров" якобы известным поименным перечнем лиц, отказавшихся участвовать в добровольной сдаче оружия. В качестве дополнительного "поощрения" чиновники пролонгировали сроки добровольной сдачи на 10 дней, но результатов пока никаких нет.

   После того как никакой ответной реакции "от народа" не последовало, посыпались угрозы, "подкрепленные" действующим украинским законодательством, призванным "не допустить" оборот оружия вне рамок правого поля. 

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   Правда велика вероятность, что масса автоматов, достаточная для вооружения полноценного мотострелкового батальона, уже давно продана другим "коллекционерам" и как видится, простым жителям Днепра возвращать уже попросту нечего.

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