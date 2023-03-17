Сообщается, что счастливый обладатель ранней версии смартфона заплатил за него не менее $2700.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Интернет-аукцион Ebay не перестаёт удивлять: там появился прототип ещё официально не объявленного телефона Google Pixel 7a. В отличие от "настоящих образцов", представленная модель обладает крайне ограниченной функциональностью, но несмотря на это, такой товар быстро нашёл своего купца "на свои особенности", которому пришлось изрядно раскошелиться даже за крайне урезанныый функционал.

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Источник фото: 4pda.to





Так описывая "драгоценный лот", продавец честно заметил, что обе версии предрелизного экземпляра телефона отличаются значительными сбоями и ярко выраженной способностью заходить только в так называемый режим быстрой загрузки.

Технические характеристики представленных смартфонов следующие: оперативной памяти "на борту" - 8 Гигабайт в версии LPDDR5, созданной одним из подразделений Samsung. Постоянная память - 128 Гб, а раз версия представляет собой инженерный образец - то не стоит "удивляться" полному отсутствию слота под SIM-карту.





Источник фото: 4pda.to





Первоначальная цена торгов начиналась с цифр в 1650 долларов, в конце мероприятия поднявшись до 2700 долларов, на которые можно было бы "прикупить" три настоящих работоспособных iPhone.

В конце заметки хочется "коснуться" вопроса о достоверных публикациях информаторов, которые в своих публикациях не соврали на счёт таких характеристик аппарата, как 6,1-дюймовый дисплей с частотой экрана до 90 Герц, системы камер, состоящих из двух 12-Мегапиксельных модулей. Как сообщается, телефон появится в продаже предположительно в начале этого лета в диапазоне 450 до 500 долларов.

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