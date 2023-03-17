Вот те на: игра, которая по задумке студии Electronic Arts должна была стать пусть не долгоиграющим хитом или легендарной штукой, способной пусть не перевернуть, но изрядно всколыхнуть мир аркадных автомобильных гонок, превратилась в среднестатистический пшик. Судите сами: для игры, вышедшей в конце ноября прошлого года от известнейшей студии и спустя три месяца "заимевшей" онлайн в 807 человек - цифры столь незначительного онлайна, как суровым провалом не назовешь.
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Источник фото: iphones.ru
И дабы "хоть как-то" поправить ситуацию, EA подготовила бесплатное обновление для Need for Speed Unbound, датой релиза которого объявлено 21 марта. Называться оно будет Volume 2.
В расширении появятся новые испытания в количестве 40 штук, новая разновидность заездов - Rumble Races, новые события, погони в многопользовательском режиме с полицейскими машинами и "быстропроходимые" 30-секундные заезды Hot Laps. Не обошлось и без косметического улучшайзинга для машин и новых наград для геймеров.
Как должно быть понятно, студия-разработчик выходом бесплатного обновления попытается выправить удручающий онлайн. Пускай и на небольшое время.