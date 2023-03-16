Цена повысится в пределах 10% или чуть меньше

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

5 лет назад компания из Купертино "зафиксировала" неофициальный стандарт ценовой политики "proшек" iPhone в 999 долларов. Как сообщают разные информаторы, в 2023 году Яблочная фирма разрушит эту устоявшуюся традицию - флагманская версия нового iPhone "пробьёт" психологический порог в $1000. Ресурс Wccftech назвал некоторые причины потенциального решения Apple.

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Источник фото: hi-tech.mail.ru





На официальном уровне и в пресс-релизах Apple ещё не рассказывала сколько будет стоить новый смартфон компании, но журналисты-расследователи Wccftech предполагают, что новым "порогом" станет цена в 1049 долларов. Повышение цены связывается не только с обычной инфляцией, заметно увеличивающей конечную цену на разнообразные комплектующие, но и скачок производственных затрат. А ещё сильно "кусаются" для покупателя (как и для самой Apple) титановый обод корпуса смартфона, камера-перископ и кнопки с вибромотором Taptic Engine.





Источник фото: appleinsider.ru





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Что касается "младшеклашек" iPhone 15 Plus и iPhone 15 соответственно, то тут даже инсайдеры не знают, останется ли "прошлая" цена, либо все вместе дружно "взойдут" ввысь. Но одно известно "наверняка": по предположениям информаторов, яблочный бренд намерен развить разницу между базовым "аппаратом" и версией с приставкой "Pro" - заметные различия коснутся железа и разумеется - цены.