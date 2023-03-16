Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Предположения: iPhone 15 Pro будет самой дорогой "про-версией" за всю историю Apple
Цена повысится в пределах 10% или чуть меньше
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

   5 лет назад компания из Купертино "зафиксировала" неофициальный стандарт ценовой политики "proшек" iPhone в 999 долларов. Как сообщают разные информаторы, в 2023 году Яблочная фирма разрушит эту устоявшуюся традицию - флагманская версия нового iPhone "пробьёт" психологический порог в $1000. Ресурс Wccftech назвал некоторые причины потенциального решения Apple.

реклама


Источник фото: hi-tech.mail.ru


   На официальном уровне и в пресс-релизах Apple ещё не рассказывала сколько будет стоить новый смартфон компании, но журналисты-расследователи Wccftech предполагают, что новым "порогом" станет цена в 1049 долларов. Повышение цены связывается не только с обычной инфляцией, заметно увеличивающей конечную цену на разнообразные комплектующие, но и скачок производственных затрат. А ещё сильно "кусаются" для покупателя (как и для самой Apple) титановый обод корпуса смартфона, камера-перископ и кнопки с вибромотором Taptic Engine.


Источник фото: appleinsider.ru


рекомендации
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

   Что касается "младшеклашек" iPhone 15 Plus и iPhone 15 соответственно, то тут даже инсайдеры не знают, останется ли "прошлая" цена, либо все вместе дружно "взойдут" ввысь. Но одно известно "наверняка": по предположениям информаторов, яблочный бренд намерен развить разницу между базовым "аппаратом" и версией с приставкой "Pro" - заметные различия коснутся железа и разумеется - цены.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#apple #iphone 15 pro
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Высокие продажи Pixel Watch вывели Google на второе место на проседающем рынке носимых устройств
Чип A17 Bionic протестировали в Geekbench 6
Apple задерживает бонусы и ограничивает найм новых сотрудников
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Чтобы спастись от нового удара "Кинжалами", Украина перенесла производство снарядов в другую страну
52
На улицах Тбилиси проправительственные активисты сжигают флаги Евросоюза
11
Россия придумала, как уничтожить ПВО Украины – Суровикин использует проверенную схему «Медведка-19»
14
80% целей с расстояния 2 км – в Германии рассказали об успехах украинских танкистов на Leopard 2
17
Почему Си Цзиньпин посетит Москву первой после своего переизбрания
5
Как инцидент с БПЛА MQ-9 стал «таблеткой от кризиса» для американского общества
5
Видеокарту Intel Arc A380 разогнали до 3,0 ГГц и протестировали в 3DMark TimeSpy
+
Площадку «Дзен» объединят с «Пульсом» — VK уже ограничил возможность создания каналов в последнем
+
Индия сообщила, что она не собирается соблюдать потолок цен на нефть
7
Бойцы ЧВК Вагнер выдавливают ВСУ из завода АЗОМ
3
Немецкий журналист: Украина потеряла ключевое укрепление в Бахмуте
12
Саудовская Аравия заявила, что не будет продавать нефть в страны, которые примут против неё потолок цен
1
Карта расширения Apex позволяет создать быстрое хранилище объемом 168 ТБ из 21 SSD на одном слоте
1
Вице-президент AMD: мощность RTX 4090 настолько велика, что выходит за рамки здравого смысла
27
Информатор: игра S.T.A.L.K.E.R. 2 готова лишь на 25%
11
Новый смартфон Moto G Power получит камеру 50 Мп и стандарт связи 5G
+
Инсайдеры назвали 116 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023г
+
OpenAI представила более интеллектуальную и надежную нейросеть GPT-4
+
Количество дронов-камикадзе в зоне СВО увеличивается
+
По сообщению ВС США, над Черным морем Су-27 столкнулся с БПЛА MQ-9 Reaper
21

Популярные статьи

Почему шантажировать студию GSC сливом материалов по STALKER 2 - плохая идея
118
Поставка второй партии ЗРК С-400 в Турцию приостановлена из-за позиции Анкары
3
Весенняя распродажа 2023 в Steam
6
Видео реконструкция от CBS произошедшего с дроном MQ-9 Reaper над Чёрным морем
5
5 лучших заменителей "Сталкера" без Metro и Fallout
2
F-35 против Cу-35 – почему у американского самолёта нет шансов против российского истребителя
1
Борьба за обломки беспилотника MQ-9 Reaper - что в нём ценного по мнению эксперта Баширова
7
Иран получает российские Су-35 и возобновляет отношения с Саудовской Аравией. Какова реакция Запада
3
О ситуации с пунктами выдачи Wildberries
17
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Suprim X
13

Сейчас обсуждают

Гнар Йордл
15:10
Харе пытаться раздуть хайп, и так бедного дохлого свалкера второй десяток лет насилуют
Украинцы массово предзаказывают S.T.A.L.K.E.R. 2, чтобы поддержать отечественного производителя
Гнар Йордл
15:07
Запретить то, чего в природе не существует? Лол
Украинцы массово предзаказывают S.T.A.L.K.E.R. 2, чтобы поддержать отечественного производителя
den fed
15:07
а кто ты такой что бы тебе докладывать ?
Россия придумала, как уничтожить ПВО Украины – Суровикин использует проверенную схему «Медведка-19»
den fed
15:06
я понимаю что ты туповат ...но в статейке написали что запад завез новые.
Россия придумала, как уничтожить ПВО Украины – Суровикин использует проверенную схему «Медведка-19»
swr5
15:06
Как Китай может вторгаться на свою территорию? Тайвань - это и есть Китай.
Бывший советник Трампа считает, что США уничтожат объекты TSMC, если Китай вторгнется на Тайвань
Гнар Йордл
15:06
С вероятностью 95%, сливают сами разрабы ради волны хайпа
Украинцы массово предзаказывают S.T.A.L.K.E.R. 2, чтобы поддержать отечественного производителя
Роман Ильягулов
15:05
На Интеле точно есть поддержка, смотрел характеристики платы MSI MEG Z790 Ace, там написано 196 Гб, удивился очень тоже, думал, опечатка Оказывается, поддерживает небинарные варианты Интересно, с како...
В ASUS успешно запустили 192 ГБ памяти DDR5 на плате AMD X670E в конфигурации 4x48 ГБ
Nikita Erofeev
15:05
Чел, атомик харт получил большую часть аудитории не в России, а в Европе и США, а теперь представь что игра будет изначально на их рынок рассчитана?
Почему шантажировать студию GSC сливом материалов по STALKER 2 - плохая идея
Бабий Магнит
15:02
глупости
Godot Engine 4.0: Почему я решил приостановить разработку ChimbaBench Vulkan
Nikita Erofeev
15:02
Ты шиз?
Почему шантажировать студию GSC сливом материалов по STALKER 2 - плохая идея
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем