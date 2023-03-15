Людям понравилось покупать крупную бытовую технику: от холодильников Atlant до плит Gefest

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68

3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68

Компания "М.Видео-Эльдорадо" подвела итоги минувшего года и сделала интересный вывод: популярность техники из России и СНГ как желаемой для покупки, у отечественных покупателей выросла в 1,5 раза.

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Рост спроса был ожидаемым: после того как с начала российской спецоперации отечественный рынок бытовой техники начали покидать иностранные производители, появился всплеск интереса к нашей продукции.





Плита газовая GEFEST 3200-08. Источник фото: elecity.ru





Исследование проводилось по итогам ушедшего 2022 года. Оказалось, что самыми популярными марками стали Витязь, Бирюса, Atlant, Darina, Gefest и другие.

В основном россияне "прицениваются" к домашним брендам стиральных машин, кухонных плит, холодильников, морозильных камер, вытяжек. На данную категорию пришлось 2,3 млн. купленных товаров. Вследствие чего заработок отечественных изготовителей вырос на 34% после ухода с рынка иностранных брендов.

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Причинами, побудившими отечественного покупателя выбирать товары "из-под нашенского прилавка" - это расширившийся ассортимент предлагаемых позиций, низкие цены в сравнении с товарами из-за границы, меньший выбор среди оставшихся производителей западного мира. Да и чего греха таить, запчастей на зарубежную технику тоже стало меньше в торговой рознице.