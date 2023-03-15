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   Компания "М.Видео-Эльдорадо" подвела итоги минувшего года и сделала интересный вывод: популярность техники из России и СНГ как желаемой для покупки, у отечественных покупателей выросла в 1,5 раза.

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   Рост спроса был ожидаемым: после того как с начала российской спецоперации отечественный рынок бытовой техники начали покидать иностранные производители, появился всплеск интереса к нашей продукции.


Плита газовая GEFEST 3200-08. Источник фото: elecity.ru


   Исследование проводилось по итогам ушедшего 2022 года. Оказалось, что самыми популярными марками стали Витязь, Бирюса, Atlant, Darina, Gefest и другие.

   В основном россияне "прицениваются" к домашним брендам стиральных машин, кухонных плит, холодильников, морозильных камер, вытяжек. На данную категорию пришлось 2,3 млн. купленных товаров. Вследствие чего заработок отечественных изготовителей вырос на 34% после ухода с рынка иностранных брендов.

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   Причинами, побудившими отечественного покупателя выбирать товары "из-под нашенского прилавка" - это расширившийся ассортимент предлагаемых позиций, низкие цены в сравнении с товарами из-за границы, меньший выбор среди оставшихся производителей западного мира. Да и чего греха таить, запчастей на зарубежную технику тоже стало меньше в торговой рознице.

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#бытовая техника
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