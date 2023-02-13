Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Российские хакеры из группировки "Killnet" атаковали авиабазу НАТО Ramstein и вывели из строя сайт
Сделано это было накануне визита министра обороны Украины Резникова, известного своими коррупционными скандалами
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

   США очень сильно любят Германию, настолько, что разместили на её территории свою базу авиации. Это хорошо известная авиабаза Рамштайн, в честь которой и названа знаменитая группа тяжелой музыки. Но сегодня явно не день базы. 

реклама

  Электронная инфраструктура военного учреждения была атакована российской хакерской группировкой Killnet, в результате чего главный сайт базы Ramstein "упал и не поднялся", а посетители вместо приветственного слова и служебной информации видят то самое "сервис не отвечает". Как говорится, американская киберполиция, так и не смогла защитить свою немецкую клиентелу и штаб американских ВВС в Европе.


Источник фото: pikabu.ru


   Killnet начала свою деятельность аккурат с начала СВО и проводит успешные сетевые атаки на электронную инфраструктуру альянса НАТО и Украины, о чём последняя регулярно жалуется в международной прессе. 

   Уже анонсирован следующий шаг "убойной сети", где в качестве жертв выбраны госучреждения, банковская сеть и аэропорты Германии. "Спасибо" за это нужно сказать решению ФРГ предоставить танки Leopard украинской армии. 

рекомендации
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-19% на 13900KF - цены рухнули
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

   Завтра на территории базы НАТО Ramstein состоится заседание министра обороны Украины Алексея Резникова, известного своей коррупционной деятельностью, закупающего яйца для ВСУ по цене чистого золота. Но тем не менее продолжающего занимать министерский пост.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#killnet #ramstein #авиабаза ramstein
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Российские хакеры из Killnet взломали сайты 14 крупнейших аэропортов в США и намерены продолжать
Российские хакеры парализовали работу крупнейшего банка США — JP Morgan
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удар подводного БПЛА РФ по мосту в Затоке: дальнейшие цели и будет ли ответ за Северные Потоки
60
Штурмовики "музыкантов" вынудили оставить позиции ВСУ на Красной Горе завершая окружение Бахмута
99
F-22 сбил третий аэростат над Юконом; в США требуют запретить всё китайское
45
Twitter подрывает репутацию крупных компаний и зарабатывает на этом - Amazon и Apple уже пострадали
+
Россия успешно вскрывает украинское ПВО, запуская самолёты-обманки с фальшивыми Кинжалами
4
Opera интегрирует ChatGPT в свою боковую панель
+
Пакистан массово поставляет боеприпасы Украине и пользуется скидками на российский газ
7
Израильская разведка опубликовала данные о потерях ВСУ за всё время СВО
17
Украина планирует использовать дальнобойные британские ракеты для ударов по Крыму
8
На Украине показали видео с реактивным беспилотником, "до боли напоминающим" иранский дрон Arash-2
7
Сербию обвиняют в сговоре с "Вагнер" для гибридного захвата Косово с помощью сотрудников ЧВК
2
Директор Банка Америки призвал готовиться к дефолту США
5
Пентагон из-за задержек только спустя 2 года смог сформировать экипаж для ударной АПЛ "Монтана"
+
Максимальный ущерб живой силе вместо захвата территорий - новая тактика проведения СВО
8
Hogwarts Legacy обходит Киберпанк и претендует на рекорд по количеству просмотров на Twitch
+
7 расширений с ChatGPT, которые упростят жизнь
+
Samsung Galaxy A54 появился на сайте TENAA
+
В Латвии сгорел американский завод по производству БПЛА
5
В России появился свой ТРАМП
1
Великобритания рассматривает передачу Украине дальнобойных ракет Harpoon и Storm Shadow
+

Популярные статьи

Россия ежемесячно получает от США, ЕС и Китая микросхемы для производства ракет на $35 млн - Рейтер
12
Модернизированный истребитель Су-35СМ получил от Су-57М новые ракеты, авионику и лазерную защиту
10
Sony PlayStation снова посмеялась над Xbox
15
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный унитаз с дисплеем Xiaomi и другие
3
Чистая Windows 10 и 11 или сборки от народных умельцев, разбираемся какую версию выбрать
91
ТОП-9 видеокарт до 50 тысяч рублей, актуальных для игр в 2023 году
22
Ray Tracing (RT) - нужна ли трассировка и так ли велики различия - проверяем на конкретных примерах
188
Обзор смартфона Tecno Camon 19 Pro – уникальная камера и дисплей 120 Гц за разумные деньги
3
Как быстро и легко установить Windows 11 в 2023 году, обойдя ограничения Microsoft для россиян
76
Steelrising vs Dark Souls 3: сходства и различия
10

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100569
20:20
мы как раз вашей поддержкой сейчас успешно воюем)) Конечно хочу без неё!))
Как быстро и легко установить Windows 11 в 2023 году, обойдя ограничения Microsoft для россиян
LifeX
20:20
Он не русский, ему можно.
Чистая Windows 10 и 11 или сборки от народных умельцев, разбираемся какую версию выбрать
Dmitry Mitry
20:19
А при чем здесь молодые ученые и доктора наук?
СМИ: молодые специалисты в возрасте до 39 лет составляют 44 % от численности всех учёных в России
FelsheR-BAN100569
20:18
лиза перестань свет скоро вырубят - а надо больше постов.
Как быстро и легко установить Windows 11 в 2023 году, обойдя ограничения Microsoft для россиян
Берия
20:18
Живи как хочешь без нашей поддержки
Как быстро и легко установить Windows 11 в 2023 году, обойдя ограничения Microsoft для россиян
Берия
20:17
Крышу сорвало окончательно?
Как быстро и легко установить Windows 11 в 2023 году, обойдя ограничения Microsoft для россиян
FelsheR-BAN100569
20:16
лиза собери рейд пока свет есть
Как быстро и легко установить Windows 11 в 2023 году, обойдя ограничения Microsoft для россиян
help
20:16
сынок кто тут требует окстись! лишь вопрошаем
Штурмовики "музыкантов" вынудили оставить позиции ВСУ на Красной Горе завершая окружение Бахмута
Alex TOPMAN
20:16
Навящевые?... О_о Навязчивые.
Чистая Windows 10 и 11 или сборки от народных умельцев, разбираемся какую версию выбрать
Берия
20:15
Что тебе правда глазки стала колоть?
Как быстро и легко установить Windows 11 в 2023 году, обойдя ограничения Microsoft для россиян
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем