Сделано это было накануне визита министра обороны Украины Резникова, известного своими коррупционными скандалами

США очень сильно любят Германию, настолько, что разместили на её территории свою базу авиации. Это хорошо известная авиабаза Рамштайн, в честь которой и названа знаменитая группа тяжелой музыки. Но сегодня явно не день базы.

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Электронная инфраструктура военного учреждения была атакована российской хакерской группировкой Killnet, в результате чего главный сайт базы Ramstein "упал и не поднялся", а посетители вместо приветственного слова и служебной информации видят то самое "сервис не отвечает". Как говорится, американская киберполиция, так и не смогла защитить свою немецкую клиентелу и штаб американских ВВС в Европе.





Источник фото: pikabu.ru





Killnet начала свою деятельность аккурат с начала СВО и проводит успешные сетевые атаки на электронную инфраструктуру альянса НАТО и Украины, о чём последняя регулярно жалуется в международной прессе.

Уже анонсирован следующий шаг "убойной сети", где в качестве жертв выбраны госучреждения, банковская сеть и аэропорты Германии. "Спасибо" за это нужно сказать решению ФРГ предоставить танки Leopard украинской армии.

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Завтра на территории базы НАТО Ramstein состоится заседание министра обороны Украины Алексея Резникова, известного своей коррупционной деятельностью, закупающего яйца для ВСУ по цене чистого золота. Но тем не менее продолжающего занимать министерский пост.