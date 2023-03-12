Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Российские хакеры взломали S.T.A.L.K.E.R. 2: они требуют вернуть русскую озвучку и угрожают утечками
GSC свою позицию твёрдо обозначила.
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Утром 12 марта компания GSC Game World, разработчик серии игр S.T.A.L.K.E.R., объявила о взломе на своей странице в Twitter. По словам представителей студии, хакеры из России, ответственные за взлом, предупредили, что у них есть огромное количество информации по грядущей S.T.A.L.K.E.R. 2.

реклама

GSC сообщила, что нарушение безопасности было вызвано взломом аккаунта одного из сотрудников в приложении для коллективной работы с графическими моделями.

В недавнем обращении разработчики призвали фанатов избегать распространения просочившихся материалов S.T.A.L.K.E.R. 2 и попросили, если это возможно, воздержаться от просмотра слитых роликов. По словам GSC, устаревшие или незавершенные материалы могут неточно показать финальную версию игры.

Аккаунт VK, который взял на себя ответственность за взлом, изначально выглядел как типичное сообщество фанатов с 11 000 подписчиков. В правилах группы указано, что нелегальный контент, политика и политический подтекст в любом виде строго запрещаются. Требования владельца аккаунта к GSC, тем временем, полностью основаны на политических убеждениях. Они включают:

  • Изменение отношения разработчиков к игрокам из Беларуси и России
  • Разбан канала в Discord
  • Возвращение русской локализации
рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Несмотря на требования хакеров, маловероятно, что GSC внесёт какие-либо изменения в игру. Насколько масштабным был взлом студии, пока сказать сложно.
Источник.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#игры #s.t.a.l.k.e.r. 2 #gsc game world #хакеры #s.t.a.l.k.e.r. #gsc #s.t.a.l.k.e.r.2: heart of chornobyl
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ремейк Resident Evil 4: впечатления от демоверсии и ожидания релиза
Фанат S.T.A.L.K.E.R. выдвинул ультиматум разработчикам, угрожая сливом сюжета и другой информации
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

БПЛА Ланцет уничтожил британский ЗРК "Stormer HVM" и показал видео с поражением техники
15
После передачи Украине еще миллиона снарядов Запад потеряет способность воевать
20
Шольц пообещал Германии «новое экономическое чудо», сравнимое с периодом 1950—1960-х годов
12
В Бахмуте верифицирован первый немецкий танк Леопард c опознавательными украинскими знаками
24
Пакистан может поставить Украине 44 танка Т-80УД в обмен на западную помощь
3
Какое отношение зерновая сделка имеет к транзиту санкционных товаров через Турцию
2
Иран завершил сделку по закупке у России современных истребителей Су-35
2
Норвегия передаст Украине две единицы ЗРК NASAMS на замену уничтоженным
8
В Mundfish «с очень большой вероятностью» допустили выход продолжения Atomic Heart
2
Пригожин назвал точную стоимость снарядов, которые ЧВК «Вагнер» тратит за 1 месяц боёв в Бахмуте
4
Пригожин решил баллотироваться на пост Президента Украины в 2024 году
3
Российский Су-57 с новой ракетой Р-37М сбивает почти 100% целей – украинских самолётов и вертолётов
10
В AMD подсчитали, что в играх Ryzen 7 7800X3D до 30% быстрее 5800X3D и до 24% Intel Core i9-13900K
87
"Один украинский самолёт - одна ракета": источник рассказал о непревзойденной точности ракеты Р-37М
2
Стейблкоин USDC утратил привязку к доллару на фоне банкротства крупнейшего американского банка Silicon Valley
3
Запуск ракеты с напечатанным на 3D принтере двигателем окончился провалом
4
Стейблкоин USDC потерял привязку к доллару из-за банкротства Silicon Valley Bank
3
Российский геймдев забанил почти семь тысяч читеров
4
Core i5-13400 vs Core i5-12400 – почему планы Intel увеличить цену за счёт роста ядер провалились
7
G.Skill представила комплект памяти DDR5-8000 объемом 48 ГБ
1

Популярные статьи

Иран завершил сделку по приобретению многоцелевых истребителей Су-35 производства РФ
10
Пентагон тестирует ракету MUTANT с изгибающейся носовой частью для борьбы с гиперзвуковым оружием РФ
24
Об отечественных операционных системах
104
Стратегии, которые выйдут в 2023 году
17
Стали известны цели и последствия ударов самой масштабной атаки «Кинжалами» по Киеву 9 марта
22
Три хороших, но не широко известных фильма с С. Сталлоне
7
ТОП-9 претензий к производителям материнских плат
57
Почему китайские бренды наводнили розницу не очень дешевыми и посредственными видеокартами
19
Джим Райан наложил вето на сделку по покупке Activision Blizzard
11
Обзор и анализ производительности демоверсии долгожданного ремейка Resident Evil 4
14

Сейчас обсуждают

Генерал Корнилов
22:09
Сомнительно по поводу 10 миллионов... Зато гарантированно пакет дадут тому, кто встретиться с Леопардом и ещё кто-то в России бесплатно получит Жигу. Вот и все, что светит.
В Бахмуте верифицирован первый немецкий танк Леопард c опознавательными украинскими знаками
Dimkovski
22:08
Чисто графон посмотреть побегать... впрочем, как и все ААА-игры последних лет 10
Hogwarts Legacy 2023: новый шанс для волшебников
den fed
22:05
сгнил уже ? доедальшик ....
Мои мысли о покупке новых или б.у. комплектующих
хахахер
22:05
добавили вторую войну пиндосам просто и те проиграют против двух соперников.У пиндосов одна война уже шла против Китая,сша сами её объявили при трампе
Польша собирается создать крупнейшие сухопутные силы в Европе для парирования «российской угрозы»
Bernigan
21:55
20к дорого за б/у 2060s, 15к норм
Мои мысли о покупке новых или б.у. комплектующих
Ssh
21:55
С тыла тоже поддерживают, не боись. Инфом тоже)
Запад встревожился после боевого применения Россией неуязвимых гиперзвуковых «Кинжалов»
Буржуйка
21:50
Уже год тот Бахмут нещадно обстреливают, сравняли город с землей а людей оставили без жилья. Кричат вот вот, уже возьмем, то 2/3 взяли, то окружили, а месяцы всё идут
"Котёл как в Дебальцево" - командир ВСУ заявил о возможном окружении ВСУ в Бахмуте
Alexs Pipin
21:50
это вам пиндосы сказали?
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
nutty8715
21:50
Если на фото леопард - то я Папа Римский... Опять россиянам фуфло заливают...
В Бахмуте верифицирован первый немецкий танк Леопард c опознавательными украинскими знаками
Максим Ширшов
21:50
В самом начале была проблема с материнскими платами, у гигабайтов был вообще сырой биос - вылеты часто были, у асусов было получше. Прошло пару месяцев, биосы поправили и все стало работать как часы. ...
В AMD подсчитали, что в играх Ryzen 7 7800X3D до 30% быстрее 5800X3D и до 24% Intel Core i9-13900K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем