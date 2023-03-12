Утром 12 марта компания GSC Game World, разработчик серии игр S.T.A.L.K.E.R., объявила о взломе на своей странице в Twitter. По словам представителей студии, хакеры из России, ответственные за взлом, предупредили, что у них есть огромное количество информации по грядущей S.T.A.L.K.E.R. 2.
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GSC сообщила, что нарушение безопасности было вызвано взломом аккаунта одного из сотрудников в приложении для коллективной работы с графическими моделями.
В недавнем обращении разработчики призвали фанатов избегать распространения просочившихся материалов S.T.A.L.K.E.R. 2 и попросили, если это возможно, воздержаться от просмотра слитых роликов. По словам GSC, устаревшие или незавершенные материалы могут неточно показать финальную версию игры.
Аккаунт VK, который взял на себя ответственность за взлом, изначально выглядел как типичное сообщество фанатов с 11 000 подписчиков. В правилах группы указано, что нелегальный контент, политика и политический подтекст в любом виде строго запрещаются. Требования владельца аккаунта к GSC, тем временем, полностью основаны на политических убеждениях. Они включают:
- Изменение отношения разработчиков к игрокам из Беларуси и России
- Разбан канала в Discord
- Возвращение русской локализации
Несмотря на требования хакеров, маловероятно, что GSC внесёт какие-либо изменения в игру. Насколько масштабным был взлом студии, пока сказать сложно.
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