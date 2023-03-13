Благодаря пресловутой модульности, "Гром" может быть как управляемой ракетой, так и корректируемой авиабомбой

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По сообщению телеграм-канала "Военный осведомитель", на который соответственно ссылается издание "Российская газета", в зоне спецоперации были обнаружены детали воздушного боеприпаса, предположительно идентифицированные как управляемый комплекс ракетно-бомбового вооружения.

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УР 9-А-7759. Источник фото: missilery.info





Речь идёт о так называемом авиационном боеприпасе "Гром", созданном в фирме "Тактическое ракетное вооружение". Испытания комплекса проводились относительно недавно, 5 лет назад в 2018 году. Одним из преимуществ УК РБВ "Грома" можно считать модульность, благодаря чему боевую часть можно оснастить различной поражающей начинкой.

может быть интересно: В минувшую субботу ударом по Крыму могли испытать украинский ОТРК "Гром-2" с усиленной боевой частью





Разновидности "Грома"





Управляемая ракета. Индекс ГРАУ 9-А-7759. Оснащена зарядом в 315 килограмм. Если сравнить эффективность с классической авиабомбой ОФАБ-250-270, то последнюю УР "Гром" в исполнении "9-А" превосходит в 1,8 раза. Что довольно-таки существенно.

Управляемая (корректируемая) авиационная бомба. Индекс ГРАУ 9-А1-7759. Она представлена боевой частью с двумя снарядами, способная преодолеть расстояние до цели в 65 километров. Здесь тоже остаётся превосходство за новинкой над классической бомбой ОФАБ-500У. "Индекс эффективности" над условно старым боеприпасом составляет 1,5.

Термобарическая бомба 9-А2-7759 а-ля "Смерч". Благодаря объемно-детонирующей боевой части массой в 370 килограмм, данный авиационный боеприпас ровно в 2 раза мощней стандартной корректируемой авиабомбы КАБ-500ОД.





Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Cу-34. Источник фото: oruzhie.info





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Носителями грома выступают истребители-бомбардировщики Су-34 и многоцелевые истребители МиГ-35.