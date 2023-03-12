Между Украиной и США пробежала чёрная кошка, такая "упитанная-упитанная", благодаря новым разногласиям по поводу пунктов украинского конфликта и его финала, сообщает Politico, ссылаясь на неназванных, но крайне информированных чиновников.
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"Немногим ранее" обе стороны шли нога в ногу, после того как Белый дом внушил уверенность Банковой (правительственный квартал в Киеве), но по прошествии 12 месяцев с начала российской спецоперации между Вашингтоном и Киевом вырос ком противоречий, озвучивается в статье.
Байден и Зеленский. Источник фото: m24.ru
Так "болевыми триггерами" между двумя столицами называется диверсия на газопроводах "Северные потоки", оборона "яростного Бахмута" и неистребимая жажда официального Киева захватить Крым, пишут авторы статьи.
По словам представителей Белого дома? ВСУ расходует слишком много боеприпасов, а живая сила украинской армии тает быстро в Бахмуте как апрельский снег, что в свою очередь, делает будущее украинское наступление текущей весной - невозможным.
Более того, администрацию Байдена не устраивает желание того же Киева проводить свои операции за пределами украинской территории. Например, атаковать удалённые цели в глубине России, что явно не поспособствует деэскалации российско-украинского конфликта.