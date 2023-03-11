Новое "правило" касается в том числе и гуманитарных грузов, предназначенных для простых граждан Украины

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Вот тебе и "юрьев день" или тот случай, когда свои слова можно "взять взад". Освоившим трудный эквилибристский трюк стало Министерство транспорта Германии, вначале обещавшее бесплатную перевозку/доставку гуманитарной помощи для украинских граждан, но теперь по каким-то неизвестным причинам показная благотворительность внезапно закончилась, так же как и внезапно и началась.

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Для справки: в качестве бесплатного железнодорожного перевозчика немецкое сообщество "шпал и паровозов" пробыло чуть менее чем один календарный год.





Источник фото: riafan.ru





О решении перестать бесплатно возить гуманитарные грузы для Украины рассказала немецкая Der Spiegel ссылаясь на анонимные источники в железнодорожной отрасли Германии.

Из той же статьи стало известно, что ранее грузы для Украины перевозила DB Cargo, "дочка" Deutsche Bahn. Но по ряду неназванных причин, с 2023 года компания отказалась быть в роли "матери терезы" для Украины.

Сообщается, что чистые убытки немецкой логистической железнодорожной компании от бесплатных перевозок составили более 5 млн. евро, где перевозка одного контейнера обходилась примерно в 5000 евро, а всего таких вагонов в направлении Украины было отправлено более 1000 штук. В железнодорожных контейнерах обычно перевозились генераторы, продукты питания и остальные необходимые предметы быта.

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