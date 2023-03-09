Коробка для обуви анонсирована в честь 40-летнего юбилея выхода кроссовок Air Force 1

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С приходом весеннего времени года пора окунуться в мир приятных подарков для себя любимого/любимой. Кому не хочется "погонять" по весенним лужам и грязи в новеньких кроссовочках от Nike, обувная коробка от которых выполнена из серебра 925 пробы и весит около 10 килограммов.

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Лимитированная коробка из серебра. Источник фото: Tiffany & Co





Так Nike и Tiffany & Co в совместном творчестве представили кроссовки Air Force 1 Low, выполненные в чёрном цвете из нубука,





Сами кроссовки. Источник фото: Tiffany & Co





И как говорят в знаменитой телевизионной рекламе "магазина на диване"- "это ещё не всё". Так в комплект поставки входят свисток из серебра, обувная ложка, шнурки цвета "бирюза" обувная же щётка.





Свисток. Источник фото: Tiffany & Co

Появлением лимитированного обувного комплекта "мы обязаны" 40-летнему юбилею Air Force 1.

Для "шика, блеска, красоты" американская Nike выступила в творческой коллаборации с ювелирной фирмой Tiffany.





Обувная ложка и щётка. Источник фото: Tiffany & Co





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Последняя участвовала в изготовлении обувной коробки из серебра, вес которой приближается к "эталонным" 10 килограммам. Внешняя поверхность коробки покрыта серебром 925 пробы, внутри же выкрашена в окрас Tiffany blue. Изготовление лишь одной коробки заняло порядка 155 часов.