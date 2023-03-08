И во всем этом "виновата" значительная военная помощь Украине

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В американских изданиях появляются лёгкие нотки паники: волна истощения американских арсеналов оружия из-за массовой помощи армии Украины бьет больно по американской же обороноспособности. Так The American Conservative утверждает, что для покрытия снарядного дефицита США потребуется 6-летний период безостановочного производства, дабы "утолить" новообразовавшийся дефицит.

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И действительно, после того как глава Белого дома Джо Байден сообщил о выделении очередного транша военного вспомоществования в 400 млн. долларов, Пентагон "выбросил" в сеть свой отчёт о переданной номенклатуре вооружений для ВСУ за календарный год. Удивитесь ли вы или ужаснётесь, но США потратили порядка 32 миллиарда долларов только на военные поставки для Украины. Так Америка отправила восточноевропейской республике порядка 1-миллиона снарядов 155-миллиметрового калибра.





Источник фото: рбк.ру





Пытаясь разобраться в проблеме, The American Conservative сообщает, что на текущем отрезке оборонные заводы США могут выпускать не более 15000 снарядов за 1 календарный месяц. С такими темпами производства для появления новых боеприпасов в количестве 1 млн. штук потребуется не менее 6 лет. И да, за время этого периода нужно прекратить военную помощь Украине. От слова совсем. Лишь тогда удастся за такой период времени восполнить снарядный "дефицит".

Так федеральное правительство уже выделило порядка 420 млн. долларов для модернизации военных фабрик, чтобы увеличить объемы выпуска боеприпасов. Однако, видится, этого крайне мало: для многократного роста действительно "промышленного производства" необходимо строить новые заводы и фабрики. Тут речь идёт уже о миллиардных тратах.





Источник фото: twitter.com





На заводе, что находится в Скрэнтоне, производятся 155-мм снаряды для гаубиц M777. 300 рабочих без остановок и "перекуров" уже работают 24 часа в сутки, но 5 дней в неделю с некоторыми дополнительными сменами на выходных. И при таких "форс-мажорных" графиках завод способен выпустить лишь 11000 снарядов за 30 дней.

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Также на арсеналах армии США сократились запасы ПЗРК и ПТРК, известных как "Джавелины" и "Стингеры". С которыми ситуация ещё хуже.