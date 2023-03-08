Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
У США образовался миллионный дефицит снарядов, для преодоления которого нужно 6 лет
И во всем этом "виновата" значительная военная помощь Украине
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

   В американских изданиях появляются лёгкие нотки паники: волна истощения американских арсеналов оружия из-за массовой помощи армии Украины бьет больно по американской же обороноспособности. Так The American Conservative утверждает, что для покрытия снарядного дефицита США потребуется 6-летний период безостановочного производства, дабы "утолить" новообразовавшийся дефицит.

реклама

   И действительно, после того как глава Белого дома Джо Байден сообщил о выделении очередного транша военного вспомоществования в 400 млн. долларов, Пентагон "выбросил" в сеть свой отчёт о переданной номенклатуре вооружений для ВСУ за календарный год. Удивитесь ли вы или ужаснётесь, но США потратили порядка 32 миллиарда долларов только на военные поставки для Украины. Так Америка отправила восточноевропейской республике порядка 1-миллиона снарядов 155-миллиметрового калибра. 


Источник фото: рбк.ру


   Пытаясь разобраться в проблеме, The American Conservative сообщает, что на текущем отрезке оборонные заводы США могут выпускать не более 15000 снарядов за 1 календарный месяц. С такими темпами производства для появления новых боеприпасов в количестве 1 млн. штук потребуется не менее 6 лет. И да, за время этого периода нужно прекратить военную помощь Украине. От слова совсем. Лишь тогда удастся за такой период времени восполнить снарядный "дефицит". 

   Так федеральное правительство уже выделило порядка 420 млн. долларов для модернизации военных фабрик, чтобы увеличить объемы выпуска боеприпасов. Однако, видится, этого крайне мало: для многократного роста действительно "промышленного производства" необходимо строить новые заводы и фабрики. Тут речь идёт уже о миллиардных тратах. 


Источник фото: twitter.com


   На заводе, что находится в Скрэнтоне, производятся 155-мм снаряды для гаубиц M777. 300 рабочих без остановок и "перекуров" уже работают 24 часа в сутки, но 5 дней в неделю с некоторыми дополнительными сменами на выходных. И при таких "форс-мажорных" графиках завод способен выпустить лишь 11000 снарядов за 30 дней.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

   Также на арсеналах армии США сократились запасы ПЗРК и ПТРК, известных как "Джавелины" и "Стингеры". С которыми ситуация ещё хуже.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#военная помощь сша для украины
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

США в пакете помощи на 2 млрд долларов отправят на Украину ракеты для HIMARS и много дронов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин прокомментировал заявление Шойгу относительно дальнейшего наступления
23
Intel завершает разработку дизайна для техпроцессов Intel 20A и Intel 18A
1
Эксперты в РФ и на Западе сошлись во мнении о превосходстве российских Су-27 над американскими F-16
15
Израильские пилоты истребителей F-15 устроили протест, отказавшись совершать тренировочные полёты
3
Пригожин: ВСУ создают группировки на флангах Артёмовска для охвата Вагнера
9
Чешский наёмник о боях в Бахмуте: дрались лопатками, ножами и даже ботинками
4
Крупные компании вновь рассматривают развитие собственных метавселенных
+
Пригожин восхитился стойкости украинских солдат в Бахмуте (Артёмовске)
37
Подразделения ЧВК Вагнер взяли под полный контроль всю восточную часть Артёмовска
+
NVIDIA готовит GeForce RTX 3060 с графическим процессором GA104 и памятью GDDR6X
3
Песков прокомментировал сообщения западных СМИ о возможной консервации Северных Потоков
+
Xiaomi представила новую умную лампу для пианистов
+
Повторит ли Зеленский судьбу других "любимчиков США"
10
На Украине полёт на F-15 пытались выдать за кадры воздушного боя над Бахмутом и показали видео
2
На вооружение Украины поступят картонные беспилотники из Австралии
3
Процессоры Intel Panther Lake получат встроенный графический процессор Xe3-LPG
1
Бахмут имеет больше символическое значение, чем стратегическое - Министр обороны США
6
Как GeForce RTX 3060 стала лидером рынка, и почему в РФ видеокарту NVIDIA лучше не покупать
13
Tesla снижает цены на Model S и X на фоне снижения спроса
1
Джеймс Уэбб показал одну и ту же галактику в три разных момента времени с разницей в 1000 дней
+

Популярные статьи

ВКС РФ наносят удары по укрепрайонам ВСУ в Авдеевке, планирующими тяжеловесами УПАБ-1500Б
20
Самая опасная российская ракета ПВО С-400, готова к битве с Китаем
8
Турция намерена отказаться от закупки у США F-16 в пользу российских Су-35, Су-57 или китайских J-10
12
Китай разворачивает первый в мире авианосец способный запускать стелс-истребители 5-го поколения
+
6 причин, по которым в 2023 году я не перешел на Windows 11, а пользуюсь Windows 10
24
Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti
47
Как поставить компьютер, чтобы реже чистить его от пыли
31
Atomic Heart - сравнение и анализ производительности лицензионной копии и dev build
11
Обзор и сравнение новой термопасты Arctic MX-6 с Arctic MX-4. Часть 1
34
Собираю игровой ПК для любых игр в 4К по цене GeForce RTX 4090 – системный блок против видеокарты
13

Сейчас обсуждают

Shad
14:19
он криво выложен как-то через хотфикс и обычным поиском не ищется https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5450
Nvidia выпустила исправленный драйвер 531.26 с решением проблем утечки ресурсов CPU
coo1erman
14:11
Нету никакой одинаковой цены. 4070ti была дешевле на 20т. к тому же холоднее и энергоэффективнее.
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2
Евгений Сом
14:10
Я не понимаю откуда берутся такие дауны? Производительность железа меряют в терафлопсах. Почитай что такое терафлопс, это и есть производительность самого железа, сколько оно может выполнять ОПЕРАЦИЙ ...
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2
coo1erman
14:08
Последняя доступная версия на сайте 531.18 Ты хоть сам проверяй, прежде чем ерунду писать.
Nvidia выпустила исправленный драйвер 531.26 с решением проблем утечки ресурсов CPU
Eppius
14:07
То есть если чвк Пригожина возьмет Бахмут мы сразу после этого увидим настоящию армию РФ в деле, с мощными такновыми прорывами ,котлами крупных городов и бегущими всушниками. Просто до этого момента н...
Бахмут станет последним рубежом ЧВК «Вагнер» – Пригожин рассказал о большом наступлении армии РФ
WOLF PACIFIER
14:04
Не стоит бросаться в крайности. Достаточно просто интернет кабель чикнуть, предварительно установив косынку и сапёра (если ОС не православная), и все уязвимости нивелируются.
В TPM 2.0 обнаружили две опасные уязвимости – под угрозой миллиарды ПК
ffe
13:53
>>освобождая Африку от европейских колонистов --- Из европейских колонизаторов там только остатки французского влияния в паре-тройке не шибко богатых стран. А всё самое сладкое уже застолбили освободи...
Бахмут станет последним рубежом ЧВК «Вагнер» – Пригожин рассказал о большом наступлении армии РФ
Zi Roberto
13:49
По моему, статья должна называться "Впариваем залежалое".... Мдо
Собираю игровой ПК для любых игр в 4К по цене GeForce RTX 4090 – системный блок против видеокарты
Zevs Play
13:37
Краткая информация о статье: Половина Информации высосано из пальца не о чем не говорится (Новые Интел будут лучше старых Интел) 1)Графика Arc - 1) Не решены проблемы с архитектурой и драйверами когд...
Вышло обновление War Thunder 2.25 Стражи неба со множеством улучшений и новой техникой
Zsaszz
13:34
Ой да забей ты с убогими вести диалог. У них все всегда хреново, от того что не могут себе позволить купить норм комплектухи
Продажи видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 провалились, а интерес к AMD ниже статической погрешности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем