В мировой сети появился видеоряд, на котором в туапсинском порту прямо на причале развёрнут зенитный ракетно-пушечный комплекс семейства "Панцирь". Причем сам ЗРПК уже заступил на боевое дежурство, о чём нам засвидетельствовал постоянно вращающийся радар.
реклама
Наиболее вероятно, что размещение зенитного комплекса связано с задачей предотвратить возможные риски воздушных ударов беспилотных аппаратов.
"Панцирь-С1" в арктическом камуфляже. Источник фото:rg.ru
Что можно добавить к этой новости, так это то, что комплекс "Панцирь-С1" обладает значительной эффективной дальностью обнаружения целей и хорошим сектором "обзора" воздушного пространства, поэтому с 99% гарантией "захватит" и поразит вражеский беспилотник в так называемой 20-километровой зоне. Не спасёт потенциальных нарушителей воздушного пространства порта и возможность низкого полёта над морем - так как и в поражении низколетящих целей "Панцирь" тоже хорош.
Неделю назад территория РФ была атакована массированными атаками дронов, причём некоторые экземпляры БПЛА смогли пролететь не менее 450 километров, но серьёзного урона российской стороне удалось избежать.