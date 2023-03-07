Появление в Туапсе зенитного комплекса "Панцирь" стало ответной мерой на недавние атаки дронов нефтяной инфраструктуры

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В мировой сети появился видеоряд, на котором в туапсинском порту прямо на причале развёрнут зенитный ракетно-пушечный комплекс семейства "Панцирь". Причем сам ЗРПК уже заступил на боевое дежурство, о чём нам засвидетельствовал постоянно вращающийся радар.

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Наиболее вероятно, что размещение зенитного комплекса связано с задачей предотвратить возможные риски воздушных ударов беспилотных аппаратов.





"Панцирь-С1" в арктическом камуфляже. Источник фото:rg.ru





Что можно добавить к этой новости, так это то, что комплекс "Панцирь-С1" обладает значительной эффективной дальностью обнаружения целей и хорошим сектором "обзора" воздушного пространства, поэтому с 99% гарантией "захватит" и поразит вражеский беспилотник в так называемой 20-километровой зоне. Не спасёт потенциальных нарушителей воздушного пространства порта и возможность низкого полёта над морем - так как и в поражении низколетящих целей "Панцирь" тоже хорош.

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Неделю назад территория РФ была атакована массированными атаками дронов, причём некоторые экземпляры БПЛА смогли пролететь не менее 450 километров, но серьёзного урона российской стороне удалось избежать.