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После ударов по объектам "Роснефти", в порту Туапсе появился ЗРПК "Панцирь-С1"
Появление в Туапсе зенитного комплекса "Панцирь" стало ответной мерой на недавние атаки дронов нефтяной инфраструктуры
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   В мировой сети появился видеоряд, на котором в туапсинском порту прямо на причале развёрнут зенитный ракетно-пушечный комплекс семейства "Панцирь". Причем сам ЗРПК уже заступил на боевое дежурство, о чём нам засвидетельствовал постоянно вращающийся радар.

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   Наиболее вероятно, что размещение зенитного комплекса связано с задачей предотвратить возможные риски воздушных ударов беспилотных аппаратов. 


"Панцирь-С1" в арктическом камуфляже. Источник фото:rg.ru


   Что можно добавить к этой новости, так это то, что комплекс "Панцирь-С1" обладает значительной эффективной дальностью обнаружения целей и хорошим сектором "обзора" воздушного пространства, поэтому с 99% гарантией "захватит" и поразит вражеский беспилотник в так называемой 20-километровой зоне. Не спасёт потенциальных нарушителей воздушного пространства порта и возможность низкого полёта над морем - так как и в поражении низколетящих целей "Панцирь" тоже хорош. 

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   Неделю назад территория РФ была атакована массированными атаками дронов, причём некоторые экземпляры БПЛА смогли пролететь не менее 450 километров, но серьёзного урона российской стороне удалось избежать.

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#панцирь-с1 #зрпк &quot;панцирь&quot;
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Kostik_I
14:00
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После ударов по объектам "Роснефти", в порту Туапсе появился ЗРПК "Панцирь-С1"
dimkahon
14:00
Это когда горячо!)))
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vitosol
13:59
Следуя твоей "логике". Как и Windows 8-10. Как и более раннии.
Intel и Microsoft готовятся к выпуску Windows 12
dimkahon
13:56
Ты свои, походу, пораскидал уже везде))) раскидывальщик мамкин)))
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dimkahon
13:56
Ты читать то умеешь?
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dimkahon
13:54
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