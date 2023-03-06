В Турции член местного Совета безопасности Чагры Эрхан рассказал, что из-за значительных повреждений промышленно-энергетической инфраструктуры из-за масштабных землетрясений недавнего времени, в турецкой республике отсутствуют финансовые возможности для строительства анонсированного газового хаба.
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Поэтому Турция очень сильно надеется на помощь России, которая способна оказать денежную помощь для производства строительных работ.
Дальше высокий чиновник подтвердил "нужность" хаба для Турции, но вот с насущными деньгами есть "сложности". А вот если у России деньги есть, то можете приступить к строительству инфраструктурного газового объекта. Профинансируйте, если можете, заявил Эрхан.
Источник фото: google.com
Первые новости о потенциальном стратегическом объекте в области газовых поставок с территории Турции, поступили в октябре 2022 года после террористической атаки на "Северные потоки". Предложил идею газового хаба президент России Владимир Путин. Турецкие власти ответили согласием.
По правде говоря, Турция не способна самостоятельно "потянуть" потенциальный проект - у страны, находящиеся большей частью в Малой Азии, нет ни необходимых промышленных ни финансовых "сил" для возведения газопровода. Поэтому одна турецкая сторона не справится.
Если же строительство начнется, будущий хаб скорее всего будет расположен в европейской части Турции - во Фракии, откуда по трём "ниткам" газ устремится дальше в Европу.