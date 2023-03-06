Первым шагом поляки обратятся в суд с предъявлением иска к РФ

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Новость о том, что польская республика перестала получать российскую нефть с трубопровода "Дружба", сообщил глава Orlen 25 февраля. После фиксации факта прекращения поставок, представитель Orlen рассказал, что фирма была к этому готова, так как только десятая часть всех нефтяных поставок шла непосредственно с России, поэтому для Orlen совсем не будет проблемой прекращение отношений с российской компанией, так как в последние годы был проведён громадный план по диверсификации подобных поставок, заявил Даниэль Обайтек в эфире Radio Zet.

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Теперь польская нефтеперерабатывающая компания Orlen хочет истребовать с России компенсации за прекращение поставок. Какая сумма компенсаций устроит польскую сторону, глава Orlen пояснить не захотел.





Нефтепровод "Дружба". Источник фото: rupec.ru





Представитель российской "Транснефти" в свою очередь, назвал причину прекращения транзита нефти - это отказ польской компании доказать факт своей оплаты, ответил Игорь Демин.

Orlen получала нефть от РФ, заключив контракты с "Татнефтью", действие которых распространялось вплоть до декабря 2024 года.

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Ситуация выглядит очень запутанной, но согласно последней санкционной "моде", введение ресурсных санкций позволит Польше найти юридические лазейки, согласно которым польская республика может расторгнуть контракты с российской стороной в одностороннем порядке и не выплачивать неустойку РФ.