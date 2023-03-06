Новость о том, что польская республика перестала получать российскую нефть с трубопровода "Дружба", сообщил глава Orlen 25 февраля. После фиксации факта прекращения поставок, представитель Orlen рассказал, что фирма была к этому готова, так как только десятая часть всех нефтяных поставок шла непосредственно с России, поэтому для Orlen совсем не будет проблемой прекращение отношений с российской компанией, так как в последние годы был проведён громадный план по диверсификации подобных поставок, заявил Даниэль Обайтек в эфире Radio Zet.
реклама
Теперь польская нефтеперерабатывающая компания Orlen хочет истребовать с России компенсации за прекращение поставок. Какая сумма компенсаций устроит польскую сторону, глава Orlen пояснить не захотел.
Нефтепровод "Дружба". Источник фото: rupec.ru
Представитель российской "Транснефти" в свою очередь, назвал причину прекращения транзита нефти - это отказ польской компании доказать факт своей оплаты, ответил Игорь Демин.
Orlen получала нефть от РФ, заключив контракты с "Татнефтью", действие которых распространялось вплоть до декабря 2024 года.
Ситуация выглядит очень запутанной, но согласно последней санкционной "моде", введение ресурсных санкций позволит Польше найти юридические лазейки, согласно которым польская республика может расторгнуть контракты с российской стороной в одностороннем порядке и не выплачивать неустойку РФ.