В польском городе Радлув неспокойно - ночью в районе городской мэрии были сожжены два транспортных средства, оказавшихся автомобилями скорой помощи. И важное уточнение - медицинские машины предназначались для украинских больниц. Один из автомобилей был полностью уничтожен огнём, второй - значительно пострадал.
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По горячим следам был задержан поджигатель, оказавшийся "рецидивистом": молодой человек 35 лет уже привлекался к ответственности за подобный проступок, связанный с поджогом транспортного средства. На данный момент о мотивах поджигателя ничего не известно, как и личности польского "герострата". Скорее всего, он является так называемым сторонником "нейтралитета Польши" в украинских делах.
Польские скорые. Источник фото: feldsher.ru
Сгоревшие автомашины были частью гуманитарной помощи из 6 скорых и 4 медицинских пикапов с дополнительным оборудованием медиков. Машины предназначались харьковским, сумским медикам и киевским больницам. Теперь волонтёрской организации придется объявлять новый сбор для замены повреждённого автомобиля.
Правда недовольны Украиной и украинцами не только "парочка" радикалов: так издание KRKnews рассказало о всевозрастающем недовольстве горожан из-за бесцеремонного поведения беженцев с Украины, которые то и дело устраивают бесконечные пикеты на главной площади города. Местные жители сравнили сборища украинцев с оккупацией и призвали местную администрацию положить этому конец.
Результаты поджога. Источник фото: mk.ru
Реакция властей на законные требования польских горожан к настоящему моменту неизвестна.