По заявлению издания Bloomberg, Германия "хочет" производить свои боеприпасы в США. Именно таким немецкому правительству видится инструмент по непрерывному снабжению боеприпасами "братской" Украины.
реклама
Так же Bloomberg сообщает, что о такой "личной просьбе" попросит Джо Байден во время визита своего немецкого коллеги по "украинской коалиции" в Вашингтон. Естественно, не обойдется и без давления, так как США считают, что Германия не очень-то и старается помогать Киеву по позиции военной помощи, предельно конкретно заявив, что Украине не хватает именно немецких боеприпасов. И вот частичный перенос военной немецкой промышленности в Германию как раз "отличное решение".
120-мм снаряды для танка Leopard 2A6 где-то в Германии. Источник фото: topwar.ru
Но на Украине уже смотрят за "горизонт событий", надеясь в скором времени получать не только снаряды, но и получить современные западные истребители. Причина такого позитивного взгляда кроется в якобы умении Украины оказывать "давление", так как изначально никто не собирался передавать ВСУ и танки Leopard, а поди же ты - взяли да передали "всем цивилизованным миром".
Правда исключением из правил можно упомянуть Южную Корею. То юго-восточный флагман мира проводит куда более самостоятельную внешнюю политику, не побоявшись вашингтонского диктата, "вежливо" отказав в любых поставках военной помощи Украине. Но вы, сегодняшняя Германия не такая.