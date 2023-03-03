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В Германии задумались о частичном переносе военной промышленности в США "для поддержки Украины"
Такой шаг по мнению немецких властей, позволит нарастить и поддержать бесперебойные поставки боеприпасов для нужд ВСУ
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   По заявлению издания Bloomberg, Германия "хочет" производить свои боеприпасы в США. Именно таким немецкому правительству видится инструмент по непрерывному снабжению боеприпасами "братской" Украины. 

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   Так же Bloomberg сообщает, что о такой "личной просьбе" попросит Джо Байден во время визита своего немецкого коллеги по "украинской коалиции" в Вашингтон. Естественно, не обойдется и без давления, так как США считают, что Германия не очень-то и старается помогать Киеву по позиции военной помощи, предельно конкретно заявив, что Украине не хватает именно немецких боеприпасов. И вот частичный перенос военной немецкой промышленности в Германию как раз "отличное решение".


120-мм снаряды для танка Leopard 2A6 где-то в Германии. Источник фото: topwar.ru


   Но на Украине уже смотрят за "горизонт событий", надеясь в скором времени получать не только снаряды, но и получить современные западные истребители. Причина такого позитивного взгляда кроется в якобы умении Украины оказывать "давление", так как изначально никто не собирался передавать ВСУ и танки Leopard, а поди же ты - взяли да передали "всем цивилизованным миром". 

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   Правда исключением из правил можно упомянуть Южную Корею. То юго-восточный флагман мира проводит куда более самостоятельную внешнюю политику, не побоявшись вашингтонского диктата, "вежливо" отказав в любых поставках военной помощи Украине. Но вы, сегодняшняя Германия не такая.

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#германия
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