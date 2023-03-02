Искусственный интеллект нарисовал известных лидеров государств России, Китая, Украины, Белоруссии и других стран в антураже GTA

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С каждым новым днём всё ближе и ближе приближается тот самый новый век, когда нейросети "выкинут на мороз" обыденные для нас профессии. Недалёк тот час, когда вместо человека нейросети будут снимать фильмы и создавать музыку, которая, внезапно, и нам это будет нравиться. И всё равно большинство из нас считает, что уж его точно это не коснётся и он такой уникальный, что его умения и навыки никогда не повторит очередной искусственный интеллект. Ну а пока оставим этот вопрос на спор истории, давайте посмотрим, как нарисует нейросеть известных мировых лидеров для игры GTA. Начинаем.

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Суров, Брутален. Взгляд уверенный, нордический. Как вы уже поняли - это Владимир Путин. Источник фото: двач





Вы будете смеяться, но здесь видимо нейросеть "перепутала" президента Украины Владимир Зеленского с мистером Бином. Уж очень они похожи в видении нейросети. Источник фото: двач





Президент соседней Белоруссии Александр Лукашенко. Похож на героя американского комикса. Источник фото: двач





Как по мне, Ким Чен Ир наиболее схож со своим "реальным" прототипом. Источник фото: двач





Здесь Джо Байден выглядит "посвежее" себя настоящего. Так сказать, Midjourney хорошо "проапгрейдила" американского президента. Источник фото: двач





Генеральный секретарь КПК КНР. Источник фото: двач

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Хотелось бы узнать, кто для читателей больше всего из мировых лидеров после "пера" похож на своего реального прототипа из нашего мира.