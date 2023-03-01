Из-за блокирования полётов над территорией России время полёта между Парижем и Сеулом возросло на три часа

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Как только началась спецоперация, европейские страны выдали запрет российской авиации пересекать Европу, Москва вынуждена была применить контрмеры и запретила полёты европейским самолётам над территорией России соответственно. Теперь авиация Европы вынуждена прокладывать свои маршруты значительно южней, огибая воздушное пространство РФ. Следовательно, дальность перелётов значительно увеличивается, как и стоимость такого полёта.

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Но вот китайским авиационным фирмам никто не запрещал летать над территорией России. И Европа выражает крайнее недоумение, в последствии переросшее в возмущение, такой большой "несправедливостью". Разумеется, европейское небо для России в качестве "жеста доброй воли" никто так и не открыл.





Источник фото: Boeing 737 MAX 8





И вот вам только голые цифры: чтобы только долететь из Парижа в Сеул, лайнер вынужден "наматывать" на 3 часа больше, заявил директор Air France-KLM Бен Смит.

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Поддержал своего коллегу и директор Finnair Топи Маннер, заявивший, что решение России о закрытии своего воздушного пространства для авиационных компаний из Европы, лишает последних конкурентного преимущества перед китайскими авиакомпаниями. Так финская компания, совершавшая полёты с севера Европы в страны Азии, и зарабатывающая на своём выгодном географическом положении неплохую прибыль, оказалась перед лицом финансового краха по понятной причине. Так рейс из Хельсинки в Токио вместо прошлых 9 часов вплотную приблизился к 14 часам. Стоит ли говорить, во сколько выросла цена билета и количество отказавшихся от дорого полёта.