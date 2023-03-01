Комментарий по поводу якобы НЛО был размещен на английском языке в одной из иностранных соцсетей

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Михаил Подоляк, занимающий должность советника главы офиса украинского президента, в своем стиле дал комментарий по поводу налётов беспилотных аппаратов на ряд российских регионов, включая Белгородскую, Московскую области, республику Адыгея и другие регионы. В своем профиле на иностранной социальной площадке с использованием английского языка он написал, что Россию атаковали НЛО, а Украина не обстреливает территорию России.

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Ударный дрон производства Китая. Источник фото: google.com





Тот же Подоляк: Украина проводит оборонительную войну, дабы деоккупировать свою землю. Это на 100% верное утверждение. А Россия тем временем подвержена панике и дезинтеграции, выраженной во всевозрастающей местной атаке неопознанных летающих объектов, в том числе и на гражданскую инфраструктуру.

Правда после нанесения ударов БПЛА по территории России уже территория Украины подверглась атакам таких же "НЛО", но со стороны РФ, на что пожаловался "губернатор луганской области" Сергей Гайдай, заявивший в украинском эфире на одном из телеканалов, о значительном росте воздушных атак ударными БПЛА по позициям ВСУ за последнее время.

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Как говорится то ли ещё будет, когда до Украины доберутся НЛО с Марса и Венеры с характерным китайским акцентом...