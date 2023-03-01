Дроны умеют проводить разведку и завершать атаку на разведанную цель

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

В России создали новую разведывательно-ударную систему барражирующих боеприпасов и уже начали её применять в ходе проведения специальной операции на Украине.

реклама

Российский спецназ на СВО теперь использует комплекс дронов, умеющих проводить разведывательные действия и использовать полученные данные для проведения мгновенной атаки, самостоятельно составляя маршрут до цели. Оператору лишь нужно подтвердить объект для атаки, отметив будущую "жертву" на прилагаемом планшете.

Малый дрон разведывательно-ударной разновидности используется для захвата оборонительных порядков, особенно беспилотник помогает бойцам использование для штурмовых действий в городской застройке.





Иранские дроны. Источник фото: bbc.com





Дрон в своих расчетах полагается на интегрированную нейросеть, которая выстраивает модель квадрата местности с помощью данных от других дронов или от нашлемных камер спецназовцев. В распоряжении оператора дрона на выбор два БПЛА с разными зарядами взрывчатого вещества. Прямо сейчас идут финальные испытания в зоне боёв.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Как показал текущий ход СВО, дроны являются одним из важнейших средств по поиску и подавлению сопротивления противника.