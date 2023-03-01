В России создали новую разведывательно-ударную систему барражирующих боеприпасов и уже начали её применять в ходе проведения специальной операции на Украине.
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Российский спецназ на СВО теперь использует комплекс дронов, умеющих проводить разведывательные действия и использовать полученные данные для проведения мгновенной атаки, самостоятельно составляя маршрут до цели. Оператору лишь нужно подтвердить объект для атаки, отметив будущую "жертву" на прилагаемом планшете.
Малый дрон разведывательно-ударной разновидности используется для захвата оборонительных порядков, особенно беспилотник помогает бойцам использование для штурмовых действий в городской застройке.
Иранские дроны. Источник фото: bbc.com
Дрон в своих расчетах полагается на интегрированную нейросеть, которая выстраивает модель квадрата местности с помощью данных от других дронов или от нашлемных камер спецназовцев. В распоряжении оператора дрона на выбор два БПЛА с разными зарядами взрывчатого вещества. Прямо сейчас идут финальные испытания в зоне боёв.
Как показал текущий ход СВО, дроны являются одним из важнейших средств по поиску и подавлению сопротивления противника.