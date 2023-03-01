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Российский спецназ на СВО начал применять отечественные дроны, использующие нейросеть
Дроны умеют проводить разведку и завершать атаку на разведанную цель
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   В России создали новую разведывательно-ударную систему барражирующих боеприпасов и уже начали её применять в ходе проведения специальной операции на Украине.

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   Российский спецназ на СВО теперь использует комплекс дронов, умеющих проводить разведывательные действия и использовать полученные данные для проведения мгновенной атаки, самостоятельно составляя маршрут до цели. Оператору лишь нужно подтвердить объект для атаки, отметив будущую "жертву" на прилагаемом планшете.

   Малый дрон разведывательно-ударной разновидности используется для захвата оборонительных порядков, особенно беспилотник помогает бойцам использование для штурмовых действий в городской застройке.


Иранские дроны. Источник фото: bbc.com


   Дрон в своих расчетах полагается на интегрированную нейросеть, которая выстраивает модель квадрата местности с помощью данных от других дронов или от нашлемных камер спецназовцев. В распоряжении оператора дрона на выбор два БПЛА с разными зарядами взрывчатого вещества. Прямо сейчас идут финальные испытания в зоне боёв.

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   Как показал текущий ход СВО, дроны являются одним из важнейших средств по поиску и подавлению сопротивления противника.

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#сво #бпла
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