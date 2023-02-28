Во всём "виновата" Украина, которой Америка передала очень много ПЗРК с армейских складов

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

По сообщениям американской прессы армия Украины получила порядка 1600 ПЗРК. Такое большое количество не могло не сказаться на уменьшении собственных запасов американских военных арсеналов. Для "закрытия" новых потребностей было решено возобновить производство Stinger, когда в мае прошлого года был подписан контракт на производство 1300 штук ПЗРК. Но вернуться к созданию "промышленных объемов" не вышло.

реклама





Источник фото: bloknot.ru





Так в планах американского военного ведомства необходимо будет производить 60 ракет к ПЗРК к 2025 году, но есть много "но".

Для этого нужно "возродить" производство такой архиважной детали для инфракрасной головки самонаведения как двухдиапазонный детектор. Но в США уже давно не создают такой модуль. Кроме того, при "возрождении" производства модуля необходимо изменить саму конструкцию детали детектора, так как некоторые элементы отсутствуют в настоящее время.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Вторая "проблема", производство ПЗРК Stinger свернуто уже как 20 лет. Поэтому возродить способность к массовому производству не очень тривиальная задача в текущей ситуации в связи с отсутствием необходимых мощностей и рабочих кадров с необходимой квалификацией.