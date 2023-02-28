По сообщениям американской прессы армия Украины получила порядка 1600 ПЗРК. Такое большое количество не могло не сказаться на уменьшении собственных запасов американских военных арсеналов. Для "закрытия" новых потребностей было решено возобновить производство Stinger, когда в мае прошлого года был подписан контракт на производство 1300 штук ПЗРК. Но вернуться к созданию "промышленных объемов" не вышло.
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Источник фото: bloknot.ru
Так в планах американского военного ведомства необходимо будет производить 60 ракет к ПЗРК к 2025 году, но есть много "но".
Для этого нужно "возродить" производство такой архиважной детали для инфракрасной головки самонаведения как двухдиапазонный детектор. Но в США уже давно не создают такой модуль. Кроме того, при "возрождении" производства модуля необходимо изменить саму конструкцию детали детектора, так как некоторые элементы отсутствуют в настоящее время.
Вторая "проблема", производство ПЗРК Stinger свернуто уже как 20 лет. Поэтому возродить способность к массовому производству не очень тривиальная задача в текущей ситуации в связи с отсутствием необходимых мощностей и рабочих кадров с необходимой квалификацией.