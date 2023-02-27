США являются самыми большими "спонсорами" украинского государства, где только на военные нужды было выделено более 46 млрд. долларов

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Пока некоторые граждане Германии рисуют на предназначенных для Украины танках Leopard цифровые коды неонацистов, серьезный немецкий исследовательский институт Kiel Institute for the World Economy опубликовал экономические данные, согласно которым среднегодовые расходы США на Украину больше, чем на аналогичные среднегодовые расходы на Афганистан.

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Афганистан. Источник фото: pnp.ru





Так за наблюдаемый период с января 2022 по январь текущего года, украинское государство получило только финансовой помощи для военных нужд значительные $46,6 млрд. долларов. Меньшую сумму США потратили на поддержку своей воинской операции в Афганистане. Кроме того, непосредственно военные расходы США для украинской армии, в качестве которых рассматривается военная техника, вооружение и оборудование, составило сумму более 5 млрд. долларов.





Сводная инфографика. Источник фото: kommersant.ru





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Всевозрастающие расходы Америки для Украины уже "поссорили" некоторых претендентов в битве за президентское кресло в Республиканской партии. Ведь в самих США очень много проблем, имеющих большую важность для властей, но которые про них умышленно "забыли".