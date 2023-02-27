В одном из отечественных телеграм-каналов "завирусилось" видео, отснятое в окрестностях немецкого города Мангейм. В ролике демонстрируется перевозка по железнодорожной ветке немецких бронированных машин для Украины, на корпусе которых отчетливо виден современный символ и девиз неонацистов - цифровой код "14/88"*, обозначающий кодовый лозунг с различными трактовками у современных последователей крайнего национализма. В одной из расшифровок последние цифры обозначают закодированное нацистское приветствие германских националистов.
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Танк Leopard 2 немецкой армии. Источник фото: cnbc.com
На первый взгляд прослеживается "любительский способ" рисования подписи без использования цифровых трафаретов, обозначающий наиболее вероятно, что краску нанесли после погрузки танков на железнодорожные платформы. И тут можно задаться вопросом, как долго надпись была на корпусе и почему нацистское приветствие сопровождающие серьезный груз работники не стерли или закрасили.
Скриншот из видео. Источник фото: телеграм канал Руденко
Как вариант, рассматривается что среди обеспечивающих перевозку военного груза есть ярые антифашисты, прямым текстом намекающие для кого предназначается техника или делающие очень "жирный намёк" властным структурам родной Германии о недопустимости поддержки украинских властей.
* числовая комбинация внесена Минюстом РФ в список экстремистских и террористических материалов, использование которых запрещено на территории РФ.