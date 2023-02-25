С Авдеевского направления поступает свежая оперативная информация, что российские штурмовики взломали оборонительные линии ВСУ северного фаса Авдеевки и продвинулись к селу Красногоровка. Данные о прорыве воинских подразделений России подтверждают журналисты портала WarGonzo, информация от которых в большинстве случаев всегда была более-менее точной.
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Известно, что в успешном "наступе" участвовали воины 11-го гвардейского полка с приданными войсками 3-й Горловской бригады.
Источник фото: grozny.tv
Успех подразделений можно назвать грандиозным, так как пройденная оборонительная линия считалась наиболее прочной и "неприступной", но последнее утверждение оказалось всего лишь мифом, успешно опровергнутым воинской отвагой и умением союзнических войск.
Источник фото: телеграм
Теперь перед нашими войсками открываются высокие перспективы по заходу в тыловые районы украинских формирований в районе Авдеевки. Напрашивается логичный шаг от противника "по затыканию" образовавшийся полосы прорыва. Если украинское командование промедлит, то армия России перережет северные линии коммуникации ВСУ к Авдеевке. А дальше, не загадывая, ВСУ может ждать котёл.