В январе экспорт российской нефти вырос на 9% к прошлому году и составил в среднем 1,4 млн баррелей в день

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

То о чём предупреждали многочисленные эксперты и специалисты сбылось: Россия не только не "уронила" экспорт нефти, но и превзошла предыдущие результаты по части объёмов торговли сырой нефтью. Спасибо санкционному кнуту Запада, заставившего пересмотреть логистические направления и сместившего акценты.

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Так в прошлом месяце российская нефть "поднялась" до 9.2% по отношению к прошлому году и импорт черного золота составил до 1,4 млн. баррелей в день. Текущий месяц может и вовсе установить рекорд в 1,66 млн. баррелей в сутки.





Источник фото: teknoblog.ru





Из всего экспортируемого объема российской нефти больше 50% приходится на Китай и Индию, раньше же основным потребителем русской нефти была Европа. Но после СВО и введённых западом ограничительных мер Россия "не сдалась", а попросту нашла новые рынки сбыта своих ресурсов, да и нефтяные трейдеры "подтянулись", обнаружившие новые возможности в сложившейся ситуации. Ещё бы, сверхбарыши интересуют не только фирмы, "повязанные" с военными заказами.

Новый кусок нефтяного пирога достанется и судоходным компаниям вкупе со страховыми фирмами, уловившими новые веяния, сулящими отличные "отступные". К делу успешно подключился и банковский сектор ОАЭ и Турции, не испугавшийся западных санкций.

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Что ни говори, а в текущей ситуации, кроме обманутой Европы, все страны, в том числе и Америка (которая втридорого продаёт сжиженный газ европейцам), купаются в настоящем швейцарском шоколаде.