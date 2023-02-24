Кому война, а кому мать родна. К последним любителям "повоевать" на чужой территории и загребать лопатой кровавые деньги можно отнести Великобританию, чьи оборонные компании сказочно обогатились благодаря СВО. Одна из таких "счастливчиков" - фирма BAE Systems, заработавшая в виде получения заказов 37 миллиардов фунтов стерлингов за минувший 2022 год.
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Кроме того, уже на текущий год у корпорации большие планы и руководство потирает руки в предвкушении значительной эскалации украинского конфликта. А раз конфликт разрастется, то больше "сгорит" британской бронетехники, в том числе Challenger 2, что очень на руку BAE Systems.
Challenger 2 британской армии. Источник фото: businessinsider.com
Поэтому СВО ни в коем случае не должно закончиться сейчас, иначе как же недополученные сверхприбыли и инвестиции в оборонную инфраструктуру и новые прорывные технологии. Да и чего греха таить, требуемые новые рабочие руки тоже можно записать в плюсы.
Но не всё так радужно в английском вооруженном королевстве BAE Systems: по некоторым данным у компании есть проблемы с выполнением прошлых контрактов на сумму равную 60 млрд. фунтов стерлингов.
Но с другой стороны, рост индекса акций компании на Лондонской бирже составил около 50% за минувший год, что сильно радует инвесторов, вложившихся "в войну".