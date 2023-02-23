В сегодняшнюю эпоху только отставший от "военной моды" человек будет считать бесполезными беспилотные дроны. И действительно, концерн "Калашников" заявил, что теперь производство ударных беспилотников - одна из самых главных задач на сегодняшний день. В ходе беседы поддержал подобную точку зрения Алан Лушников - президент концерна "Калашников".
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Основным заказчиком продукции концерна выступает российское Минобороны. Которое "просит" увеличить объемы производимой продукции, в частности - барражирующих боеприпасов "КУБ".
"КУБ-БЛА". Источник фото: kalashnikovgroup.ru
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Дроны-камикадзе "Ланцет" и "КУБ" были созданы фирмой Zala Aero. А к концу 2021 года государственные испытания завершились и уже в следующем году оба дрона стали поступать в войска. Правда к "КУБу" есть вопросы из-за отсутствия реальных данных о его применении в зоне СВО. В большинстве роликов, запечатлевших поражение украинской бронированной техники "мелькает" Ланцет.
Дрон-камикадзе оснащен боевой частью в 3 килограмма, время полёта ограничено одним получасом с максимальной скоростью до 130 км/ч. Наводка на цель осуществляется по разведданным заранее координатам или же в момент наблюдения таковой оператором дрона.