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   От обвинений в работе на российскую разведку до желания захватить угасший рынок ААА-проектов из мира игр. В чём только не обвиняли создателей игры и сотрудников Mundfish. Но как видим, такие шаги недоброжелателей лишь подстегнули интерес компьютерных игроманов и просто пользователей, решивших скоротать вечерок за чем-то нескучным. Просто взгляните на таблицу, кто наверху steamовского топа. Да. Там игра в создании которой приняли участие выходцы из России.

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Источник фото: платформа Steam


    Цифровой релиз Atomic Heart состоялся сегодня. Постапокалиптический боевик появился на персоналках (ПК), актуальной версии PlayStation и её "предпоследней модели", а также Xbox One и Series X/S. В России и странах СНГ игра будет распространяться через сервис VK Play, к слову, словивший немало волн справедливого хейта от пользователей. 

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   И информация для любителей "графонистого графония" - игра не поддерживает технологию трассировки лучей ни на одной платформе. Правда это не веский повод отказаться от покупки, так как в ближайшее время реалистичное освещение, тени и отражения всё-таки "завезут", но несколько позже.

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#atomic heart
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