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ЧВК "Вагнер" взломали оборону ВСУ и вышли в район Ягодного севернее Артемовска
Но бои идут с переменным успехом из-за переброшенных резервов ВСУ
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   В Артёмовске снова жарко. Как и в его округе. "Музыканты" совершили успешный штурмовой маневр и пробили брешь в оборонительной линии украинских сил в районе н.п. Берховка. Сам же пункт находится на северной окраине Артёмовска (Бахмута). 

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   К настоящему времени участники ЧВК "Вагнер" закрепились на северном выступе Берховки с возможностью выхода в тыловой район берховского гарнизона ВСУ с моментальным перекрытием возможности отступления по линии Берховка и Дубово-Васильевка — Артёмовск.


Источник фото: lastday.club


   А занятие Парасковиевки позволило занять важную в военном плане местную возвышенность, с которой прекрасно простреливаются позиции украинских сил.

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   В Ягодном же продолжаются "штурмовые качели": несмотря, что вагнеровцы смогли успешным "наступом" перехватить инициативу, но ВСУ в одном из рейдов смогло осуществить контрнаступательный маневр и вернув частично оставленные позиции. 

   В Соледаре вагнеровцы проводят штурмовые действия "на векторах" Васюковки и Раздоловки, пытаясь прорваться к Веселому.

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   Не остался без внимания и сам Артёмовск, регулярно превращающийся в место для артиллерийских дуэлей между противоборствующих сторон.

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#чвк &quot;вагнер&quot;
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хахахер
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ЧВК "Вагнер" взломали оборону ВСУ и вышли в район Ягодного севернее Артемовска
AmazingShot
18:34
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