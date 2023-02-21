В Артёмовске снова жарко. Как и в его округе. "Музыканты" совершили успешный штурмовой маневр и пробили брешь в оборонительной линии украинских сил в районе н.п. Берховка. Сам же пункт находится на северной окраине Артёмовска (Бахмута).
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К настоящему времени участники ЧВК "Вагнер" закрепились на северном выступе Берховки с возможностью выхода в тыловой район берховского гарнизона ВСУ с моментальным перекрытием возможности отступления по линии Берховка и Дубово-Васильевка — Артёмовск.
Источник фото: lastday.club
А занятие Парасковиевки позволило занять важную в военном плане местную возвышенность, с которой прекрасно простреливаются позиции украинских сил.
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В Ягодном же продолжаются "штурмовые качели": несмотря, что вагнеровцы смогли успешным "наступом" перехватить инициативу, но ВСУ в одном из рейдов смогло осуществить контрнаступательный маневр и вернув частично оставленные позиции.
В Соледаре вагнеровцы проводят штурмовые действия "на векторах" Васюковки и Раздоловки, пытаясь прорваться к Веселому.
Не остался без внимания и сам Артёмовск, регулярно превращающийся в место для артиллерийских дуэлей между противоборствующих сторон.