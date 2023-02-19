На кадрах с видео различима автобусная колонна с эмблемой "музыкантов"

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ЧВК "Вагнер" - грозный противник. Настолько, что на Украине грезят как бы убрать данное подразделение с СВО, не гнушаясь оплатить покушение на руководителя отряда - Евгения Пригожина. Ну а пока киевские соглядатаи могут лишь в "режиме записи" фиксировать передвижения музыкантов, колонны которых были обнаружены в Запорожской области.

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Первое сообщение об этом появилось у Ивана Федорова, "мэра Мелитополя", управляющего "почему-то" городом в 100 километрах от текущего областного центра. На кадрах с видео заметны колонны с автобусами, проследовавшими через Мелитополь в эскорте из черных внедорожников с вымпелами и эмблемами Вагнеровцев. Очевидцы насчитали 43 автобуса.





Источник фото: google.com





Позже эту информацию подхватили и российские СМИ "интернет-разлива". Сами же "ньюсмейкеры" хранят гробовое молчание, как и Минобороны РФ,

По участившимся слухам, вагнеровцев заметили и в районе Угледара, но "обошлось" без фотофиксации.

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Сообщается что музыканты были вызваны как "специалисты по городским боям". И их появление на обозначенной ЛБС не сулит ничего хорошего украинской стороне.