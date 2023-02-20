Первый бой модернизированная машина пехоты приняла под Кременной

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Постепенно шаг за шагом российская армия "с пылу с жару" получает новую боевую технику прямо на передовой. Российские десантники стали обладателями БМП-2М "Бережок", пришедшей на замену морально устаревшей БМД-2 с неактуальным уже бронированием.

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Не в последнюю очередь замена "стальных бронированных коней" в среде крылатой пехоты вызвана использованием последней в качестве элитных штурмовых отрядов, которым ну никак не обойтись без мощных во всех смыслах механизированных средств поддержки в грядущих атаках.





БМП-2М "Бережок". Источник фото: rg.ru





И действительно, уже давно канули в лету те времена, когда каждый десантник должен был "пару-тройку" раз сигануть с парашютом. Тем более, никак нельзя совершать десантирование во время СВО, когда расположение противника перенасыщено, что называется донельзя, разнообразными средствами ПВО.





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И соответствующие выводы были сделаны, когда голубые береты взамен слабобронированной и легковооруженной техники десанта получат усиленную огневой мощью более бронированную машину. А чтоб врагу "хуже спалось", БМП-2М "Бережок" получила в "базовый комплект" тепловизор. К вооружению добавились гранатомет АГС и "истребитель танков" - ПТРК Корнет.