Но официальный Киев западные союзники торопят как можно быстрей провести свое контрнаступление

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Как много было громких слов. И как мало было сделано. Пустыми обещаниями объединенный Запад решил проявить себя во всей красе. Речь идёт о так называемой танковой коалиции, группе стран, пообещавших передать 320 танков Украине, но по тем или иным причинам, ограничившим количество передаваемой техники до 50 единиц. Правда все танки были обещаны не просто так, а под "весеннее контрнаступление". И что делать, если танков не хватит. А ничего, наступать с количеством имеющихся единиц. Такая вот иезуитская доктрина.

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Даже одни из основных апологетов украинской "боротьбы", та самая Великобритания, решила взять да "сойти с темы", где обещанных 14 танков Украине "превратятся" аж в целых 4 машины. Но и то не факт.





Источник фото: ria.ru







Остальные "клятвенные обещанты" поступили ещё хуже. В Канаде "замахнулись" на 4 Leopard 2 для нужд ВСУ, но к настоящему времени передали лишь один экземпляр немецкого Леопарда.

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Грозно "насупив брови", исправить положение решил немецкий канцлер Олаф Шольц поторопивший с поставками Leopard 2 страны, у которых эта бронетехника имеется на вооружении, но воз и ныне там.

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Официальная же причина "отказников" - танки неисправны, а те, которые находятся в действующей армии, нужны самой армии страны "обещанта". Вот такая вот политика "Весь мир с Украиной".