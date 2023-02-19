Первое подразделение из польских солдат и офицеров уже начало создаваться

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Что может быть проще как создать добровольческий корпус, сплошь и рядом состоящий из кадровых военных иностранной армии. Именно такой способ легализовать поляков в составе ВСУ "додумались" украинские чиновники. И да, это не тот же самый Иностранный легион территориальной обороны, в котором тоже воюют польские граждане. Всё намного проще.

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В минувшую среду на закрытой встрече в украинской столице было совещание. На закрытой встрече заявили о создании специального отряда, костяк которого будут составлять польские жители. Непосредственно отрядом будет командовать Министерство обороны Украины.





Источник фото: mk.ru





К слову о задачах отряда, в названии которого совершенно не зря есть прилагательное "специальный". Функции, для которых отряд создавался - это проведение диверсионных операций и разведывательных мероприятий, "штаб-квартирой" можно будет считать предместья Киева. Рекрутов для отряда уже ищут по всей Польше.

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Этот добровольческий отряд в составе ВСУ уже не первый, ранее "засветились" Русский и соответственно Белорусский отряды. Правда об их ратных подвигах известно много меньше, чем об их активной интернет-деятельности.