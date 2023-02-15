Новый беспилотный аппарат должен составить будущую армию воздушного флота США

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16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

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RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Глупо отрицать что США являются флагманами в мире беспилотной авиации. Это звание они постоянно подтверждают всё новыми и новыми разработками в мире БПЛА, Генерал армии Америки во время своей речи, подготовленной для студентов Бруклинского университета, рассказал о создании нового дрона, схожего с обычным Boeing KC-46 или Boeing 737 AEW&C. Анонсированная разработка получила собственное имя E-7 Wedgetail.

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Будущий беспилотник должен войти в концепцию воздушной армии будущего, где одной из главных ролей крупных БПЛА будет сопровождение боевой машины с человеком, например истребителя-перехватчика F-35.









БПЛА E-7 Wedgetail. Источник фото: boeing.co.uk





Такой дрон будет помогать поражать основные и вспомогательные цели, вести доразведку местности либо проводить операции РЭБ.





На текущий момент ведущие инженеры проекта стоят перед острой "развилкой": сделать дрон полностью самостоятельной автономной единицей или он должен управляться пилотом истребителя.

Главное преимущество над традиционными самолётами с лётчиками - это меньшая дороговизна при производстве и отсутствие тех самых пилотов, что тоже здорово удешевляют сам проект.

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И уже в следующем календарном году должны пройти боевые учения с новым БЛА.