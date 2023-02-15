Глупо отрицать что США являются флагманами в мире беспилотной авиации. Это звание они постоянно подтверждают всё новыми и новыми разработками в мире БПЛА, Генерал армии Америки во время своей речи, подготовленной для студентов Бруклинского университета, рассказал о создании нового дрона, схожего с обычным Boeing KC-46 или Boeing 737 AEW&C. Анонсированная разработка получила собственное имя E-7 Wedgetail.
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Будущий беспилотник должен войти в концепцию воздушной армии будущего, где одной из главных ролей крупных БПЛА будет сопровождение боевой машины с человеком, например истребителя-перехватчика F-35.
БПЛА E-7 Wedgetail. Источник фото: boeing.co.uk
Такой дрон будет помогать поражать основные и вспомогательные цели, вести доразведку местности либо проводить операции РЭБ.
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На текущий момент ведущие инженеры проекта стоят перед острой "развилкой": сделать дрон полностью самостоятельной автономной единицей или он должен управляться пилотом истребителя.
Главное преимущество над традиционными самолётами с лётчиками - это меньшая дороговизна при производстве и отсутствие тех самых пилотов, что тоже здорово удешевляют сам проект.
И уже в следующем календарном году должны пройти боевые учения с новым БЛА.