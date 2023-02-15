Кадры солдат, действующих "с палками и ветками", вызвали широкий резонанс в сети

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16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

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RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Мировая паутина не перестаёт удивлять: на кадрах, "заботливо" выложенных в сеть кем то из украинских солдат, мобилизованные в войска ВСУ проходят боевое обучение не с автоматами в руках, а с обычными ветками деревьев.

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Теперь комментаторы из социальных сетей пытаются догадаться, как возможно научиться выполнять боевую задачу, используя вместо полноценного автоматического оружия ветви от деревьев. И "доугадывались" до следующих причин:





В учебных частях ВСУ, из-за активных боевых действий на фронте, просо острая нехватка даже имитационных автоматов со спиленным бойком. Поэтому "всё стреляющее" уже давно на фронте или в тылу, у несущих функции охраны солдат и офицеров.





Скриншот из видео. Источник фото: vk.com





Вторая версия. Слабая уверенность командования в "лояльности" вновь призванных в украинские войска. Интернет полнится кадрами видео, где сопротивлявшихся украинских мужчин хватают прямо на улице, а то и в собственной квартире, насильно тянут в так называемые центры комплектования и соцподдержки - бывшие военкоматы. У такого мобилизованного может возникнуть "непреодолимое желание" либо дезертировать, либо применить боевое оружие на излишне ретивых офицерах.

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Но в ВСУ проблема не только в нехватке стрелкового оружия, но и патронов к нему. Чему есть официальные признания.