Из-за боязни скорого полного окружения города потрепанные части ВСУ отходят на защитные позиции в Часовом Яру

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Что такое огневой мешок, хорошо понимает генеральный штаб Украины, поэтому постепенно, пока есть ещё такая возможность, начал вывод войск из осаждённого Бахмута (Артёмовска). К настоящему времени место яростных сражений уже покинула половина ВСУ. Перегруппировка продолжается в пока ещё контролируемые Украиной Славянск и Константиновку.

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Для дальнейшего воспрепятствования наступления армии России в Часовом Яре ВСУ создается защитная линия, в надежде не дать замкнуть "котёл" над Артёмовском.





Боец Вагнера. Источник фото: inforeactor.ru





Сам же город принёс чудовищные потери в живой силе украинской армии и под настойчивыми просьбами Валерия Залужного Зеленский вынужден отдать приказ на частичный вывод войск из Бахмута.

в тему новости: Части ВСУ потеряли Красную Гору и теперь отрезаны от основных сил, что грозит тотальным уничтожением







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Главком ВСУ отлично понимает, что планомерное выдавливание и уничтожение украинских войск из посёлков и сёл вокруг осаждённого города вагнеровцами и армией РФ значительно уменьшает логистические возможности полуокружённой группировки ВСУ. Так занятие Красной Горы позволило перекрыть трассу на Славянск, а после занятия Парасковиевки положение ВСУ станет катастрофическим.